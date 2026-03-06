Inköpsprojektledare -Junior
2026-03-06
Vi söker nu en junior inköpsprojektledare (delprojektledare) till ett långsiktigt uppdrag i Karlskrona.
Du kommer att utföra planering och uppföljning inom ramen för inköpsorganisationen med målsättning att säkerställa tillgång till material och tjänster i tid för projekten. Rollen innebär koordinering, prioritering och kommunikation av status till kollegor både i linjen och i projektorganisationen genom hela projektflödet.
En viktig del är också att bereda inköpsunderlaget som ligger till grund för inköparens vidare jobb. Arbetet utförs i tätt samarbete med enheter inom både inköpsorganisationen och projekt- och produktionsverksamheten. Du har även externa kontakter med leverantörer.
Detaljer:
• Uppdragsort: Karlskrona
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Du kommer att ansvara för:
• Ha ett helhetsfokus på inköpsstatus inom sina projekt.
• Bereda underlag för inköp utifrån givna projektplaner.
• Tillsammans med inköpare finna lämpliga leverantörer.
• Analysera materialtillgängligheten för att minimera problem i produktionen.
• Bistå projekt vid anskaffning av material och tjänster med stöd av olika programvaror. * Att skapa inköpsanmodan utifrån behov.
• Utgöra en kontaktyta mellan inköpsavdelningen och andra avdelningar för att bibehålla effektivitet i hela verksamheten.
• Vara länken mellan projekt och inköpsavdelningen.
• Leda och fördela inköpsarbetet utifrån kravställning och understödja med planering och logistik inom projekten.
• Vid behov bistå med rådgivning om avtals- och inköpsrelaterade frågor.
• Följa upp budget och planering för inköp.
Din Profil
För att lyckas i rollen som delprojektledare krävs ett proaktivt förhållningssätt, ett strukturerat arbetssätt och förmågan att hantera en konstant föränderlig arbetsdag med många pågående uppdrag samtidigt.
Eftersom rollen innebär kontakt mot många olika gränsytor såväl internt som externt ställs det krav på att vara engagerad, positiv och målmedveten med en hög social kompetens.
En annan framgångsfaktor i rollen är proaktivitet och god problemlösningsförmåga.
Det är meriterande att ha relevant utbildning inom exempelvis ekonomi och logistik.
Att vara duktig i system så som excel kommer underlätta ditt vardagliga arbete. Du får också gärna ha ett intresse av industriell miljö i kombination med ett administrativt uppdrag.
• Stor vikt läggs vid din personlighet.
• 1-3 års erfarenhet
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköpsprojektledare". Omfattning
NDP IT AB
371 37 KARLSKRONA
