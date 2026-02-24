Inköpscontroller till Mestergruppen
Bravura Sverige AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med siffror och analyser som påverkar inköp, avtal och logistik i en av Sveriges största aktörer inom byggmaterial? Som inköpscontroller hos Mestergruppen tar du fram kalkyler, säkerställer och hanterar leverantörsersättningar och optimerar arbetssätt som ger bättre uppföljning, högre datakvalitet och effektivare processer. Rollen är central, varierad och ger dig möjlighet att driva förbättringar som verkligen gör skillnad! Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Mestergruppen.Om företaget
Mestergruppen Sverige är en sammanslutning av fria företagare. Under deras paraply finns välkända kedjor som XL-BYGG, BOLIST, Happy Homes, Colorama och Mal Proff. Tillsammans är de marknadsledande inom byggmaterialhandeln i Sverige, med omkring 275 butiker runt om i landet. Utöver det omfattar verksamheten cirka 175 färgfackhandelsbutiker, vilket gör dem till en av Sveriges största aktörer med ett omfattande butiksnät. Mestergruppen är en värderingsstyrd organisation och deras gemensamma värderingar pålitliga, effektiva, handlingskraftiga och lagspelare är centrala i allt de gör.
Mestergruppens kontor i Solna består av cirka 90 engagerade medarbetare och erbjuder stöd inom bland annat inköp, masterdata, marknadsföring, e-handel, ekonomi, logistik, affärssystem samt butiksutveckling och etablering. Som stödfunktion till sina medlemmar och delägare har de ett viktigt uppdrag: att tillhandahålla produkter, tjänster och kompetens som gör det möjligt för butikerna i deras kedjor att vara lönsamma, effektiva och framgångsrika. Servicekontoret Mestergruppen Sverige är en del av Mestergruppen-koncernen, med huvudkontor i Oslo, och de tror starkt på kraften i ett koncerngemensamt arbetssätt.
Mestergruppen sitter i moderna lokaler högst upp i Solna Gate med gym, idrottshall och restaurang i huset.Dina arbetsuppgifter
Som Inköpscontroller har du en central roll i att stärka bolagets inköpsarbete och bidra till målet om branschens bästa inköpsvillkor och en effektiv logistik. Rollen är bred och du är ett affärsnära stöd till verksamheten vilket innebär nära samarbete med inköp, ekonomi, logistik, leverantörer samt medlemmar. Du arbetar löpande med inköpsstyrning, analys, uppföljning och utveckling av arbetssätt och systemstöd för att skapa tydliga beslutsunderlag och mer effektiva processer.
Arbetet omfattar bland annat uppföljning av avtal, kalkylering kopplad till lagerverksamheten samt hantering av ersättningar och bonusar från ett stort antal leverantörer. Rollen kräver förmåga att förstå helheten, från inköp och logistik till effekter för medlemsföretagen. Det finns också i rollen goda möjligheter att påverka arbetssätt, driva automatisering och vidareutveckla BI-stöd. Du ingår i ett team om fyra personer där samarbete och kunskapsdelning är en viktig del av vardagen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram analyser och kalkyler som stödjer kategoriarbete, avtal och inköpsstyrning.
Hantera och stämma av leverantörsbonusar och ersättningar.
Förvalta och utveckla BI-stöd som Qlik Sense samt bidra till datakvalitet och automatisering.
Delta i och driva förbättringsinitiativ och projekt inom Mestergruppen och tillsammans med ägarbolag i Sverige och Norge.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Krav:
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, industriell ekonomi, logistik eller liknande område
Några års erfarenhet från en controllerroll, analytikerroll eller annat arbete med fokus på data, analys eller ekonomisk uppföljning
Mycket goda kunskaper i Excel och vana av att arbeta med större datamängder
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i BI-verktyg
Erfarenhet av att arbeta med processförbättringar och automatisering
Erfarenhet från branscher som byggmaterial, retail, grossist eller liknande verksamhet
För att trivas som Inköpscontroller är du analytisk, noggrann och ansvarstagande, med ett intresse för data, siffror och komplexa flöden. Du har förmåga att se detaljer utan att tappa helheten och drivs av att skapa struktur och tydlighet. Nyfikenhet gör att du snabbt sätter dig in i nya områden och bidrar till att utveckla arbetssätt och processer. Rollen passar dig som tar initiativ, kommer med förbättringsförslag och trivs i en miljö där du kan påverka. Du är lösningsorienterad, flexibel och motiveras av utveckling, förändring och lärande.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Solna med möjlighet till hybridarbete Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7278662-1857915". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9759656