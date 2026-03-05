Inköpsansvarig

Oplana AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna
2026-03-05


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Oplana AB i Solna, Stockholm, Järfälla, Upplands-Bro, Södertälje eller i hela Sverige

W5 Solutions är ett svenskt teknologibolag som utvecklar och levererar högkvalitativa system och lösningar till försvars- och säkerhetssektorn. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en inköpsansvarig till vår verksamhet i Solna.
Som inköpsansvarig kommer du att spela en nyckelroll i vår inköpsfunktion. Du kommer att arbeta operativt med dagliga inköp, leverantörskontakter och avtalshantering. Samtidigt kommer du att ha ett strategiskt ansvar i att utveckla och förbättra våra inköpsprocesser i samarbete med övriga inköpsfunktioner inom koncernen. Du får även personalansvar för en mindre grupp, i dagsläget bestående av en operativ inköpare samt en projektinköpare, som du stöttar och utvecklar i deras arbete.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Dina arbetsuppgifter
Utföra operativa inköp och beställningar för produktionens behov.
Ansvara för leverantörskontakter och förhandla priser och villkor.
Utveckla och implementera strategier för kostnadseffektivitet och riskhantering i inköpen.
Optimera leveranskedjor och säkerställa god kvalitet och leveransprecision.
Stödja och coacha medarbetare i inköpsrelaterade uppgifter inom avdelningen.
Delta i tvärfunktionella projekt och samarbeta med andra avdelningar.

Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av operativt inköp, gärna inom tillverkande industri.
Erfarenhet av Monitor G5 ERP-system.
God förståelse för strategiskt inköp och leverantörsrelationer.
Starka förhandlings- och kommunikationsfärdigheter.
Strukturerad och van vid att hantera flera parallella uppgifter.
Erfarenhet av att coacha eller leda mindre team.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande:
Erfarenhet inom säkerhet- eller försvarssektorn.
Erfarenhet av elektronikproduktion.

Ansökan
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oplana AB (org.nr 556191-9696)

Arbetsplats
W5 Solutions

Jobbnummer
9778306

Prenumerera på jobb från Oplana AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Oplana AB: