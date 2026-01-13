Inköpsadministratör - konsultuppdrag
2026-01-13
Vi söker nu en inköpsadministratör till ett spännande konsultuppdrag hos en större organisation inom offentlig verksamhet. Uppdraget passar dig som trivs i en administrativ roll med många kontaktytor och som vill bidra till struktur, kvalitet och effektivitet i inköpsrelaterade processer.
Din roll
I rollen som inköpsadministratör stöttar du inköpsenheten med löpande administrativa uppgifter kopplade till inköp, upphandling, dokumenthantering och systemadministration. Uppdraget innebär att ersätta en vakans under tjänstledighet och arbetsuppgifterna är därför kontinuerliga och verksamhetsnära.
Ditt ansvar
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Dokumenthantering och diarieföring
Administrativa uppgifter i inköpssystem och fastighetssystem
Hantering och uppföljning av leverantörsrelaterad information
Dokumentation av intern planering inom inköpsenheten
Stöd till kollegor inom enheten samt kontakt med övriga delar av organisationen och externa parter
Målet med uppdraget är att säkerställa en välfungerande och effektiv administration med ett helhetsgrepp och ett framåtdrivande arbetssätt.
Kvalifikationer (obligatoriska krav)
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Erfarenhet av diarieföringssystem
Minst 3 års erfarenhet av administrativt arbete i liknande roll
Vana av att arbeta självständigt och hantera flera parallella arbetsuppgifter
Erfarenhet av att ha många kontaktytor, både internt och externt
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Platina och/eller eDok
Inköpssystem, gärna Agresso Inköp
Upphandlingssystem, gärna Kommers
Placering
Uppdraget är placerat på kundens kontor i Hammarby Sjöstad, med möjlighet till distansarbete.
Tidplan och omfattning
Omfattning: 100 %
Start: Omgående
Uppdragets längd: Initial period med option på förlängning 3 x 6 månader
Uppskattad omfattning är en kvalificerad bedömning och det faktiska behovet kan variera över tid.
Detta är ett utmärkt uppdrag för dig som vill arbeta konsultativt i en stabil och professionell miljö, där din administrativa kompetens verkligen gör skillnad. Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Arbetsgivare Edge of Talent AB
