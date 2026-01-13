Inköpsadministratör - konsultuppdrag

Edge Of Talent AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-01-13


Vi söker nu en inköpsadministratör till ett spännande konsultuppdrag hos en större organisation inom offentlig verksamhet. Uppdraget passar dig som trivs i en administrativ roll med många kontaktytor och som vill bidra till struktur, kvalitet och effektivitet i inköpsrelaterade processer.
Din roll
I rollen som inköpsadministratör stöttar du inköpsenheten med löpande administrativa uppgifter kopplade till inköp, upphandling, dokumenthantering och systemadministration. Uppdraget innebär att ersätta en vakans under tjänstledighet och arbetsuppgifterna är därför kontinuerliga och verksamhetsnära.
Ditt ansvar
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar bland annat:

Dokumenthantering och diarieföring

Administrativa uppgifter i inköpssystem och fastighetssystem

Hantering och uppföljning av leverantörsrelaterad information

Dokumentation av intern planering inom inköpsenheten

Stöd till kollegor inom enheten samt kontakt med övriga delar av organisationen och externa parter

Målet med uppdraget är att säkerställa en välfungerande och effektiv administration med ett helhetsgrepp och ett framåtdrivande arbetssätt.
Kvalifikationer (obligatoriska krav)
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:

Erfarenhet av diarieföringssystem

Minst 3 års erfarenhet av administrativt arbete i liknande roll

Vana av att arbeta självständigt och hantera flera parallella arbetsuppgifter

Erfarenhet av att ha många kontaktytor, både internt och externt

Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har erfarenhet av:

Platina och/eller eDok

Inköpssystem, gärna Agresso Inköp

Upphandlingssystem, gärna Kommers

Placering
Uppdraget är placerat på kundens kontor i Hammarby Sjöstad, med möjlighet till distansarbete.
Tidplan och omfattning
Omfattning: 100 %

Start: Omgående

Uppdragets längd: Initial period med option på förlängning 3 x 6 månader

Uppskattad omfattning är en kvalificerad bedömning och det faktiska behovet kan variera över tid.
Detta är ett utmärkt uppdrag för dig som vill arbeta konsultativt i en stabil och professionell miljö, där din administrativa kompetens verkligen gör skillnad. Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7043270-1786521".

Arbetsgivare
Edge of Talent AB (org.nr 556997-1871), https://edgeoftalent.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta)
111 64  STOCKHOLM

Arbetsplats
Edge of Talent

Jobbnummer
9681430

