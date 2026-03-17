Inköpare till komplex distributör

Hero AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-03-17


Vill du arbeta i ett bolag där teknik, affär och människor möts? Vi söker nu en inköpare som kommer få en central roll där du arbetar nära leverantörer, kunder, säljteam och interna funktioner för att säkerställa rätt produkter, rätt villkor och hög leveransprecision.
Om rollen Som inköpare ansvarar du för att planera, förhandla och utveckla inköp inom sortiment av IT-produkter och lösningar. Du arbetar både operativt och strategiskt i en miljö där produkter, marknadsförutsättningar förändras snabbt.
Du kommer bland annat att:

Ansvara för inköp av hård- och mjukvara

Förhandla priser, villkor och leveransavtal med leverantörer

Säkerställa tillgänglighet och konkurrenskraft i sortimentet

Arbeta nära försäljning för att möta kundernas behov

Följa upp leveranser, lager och leverantörsprestanda

Bidra till utveckling av inköpsprocesser och samarbeten

Vi tror att du har

Erfarenhet av inköp, gärna inom IT, teknik eller distribution

Förmåga att arbeta strukturerat i en komplex och föränderlig miljö

God affärsförståelse och vana att förhandla

Intresse för teknik och digitala lösningar

Goda kunskaper i svenska och engelska

Vem är du? För oss är laget minst lika viktigt som kompetensen. Vi söker därför dig som:

Är samarbetsinriktad och prestigelös

Bygger starka relationer, både internt och externt

Tar ansvar och driver ditt arbete framåt

Delar kunskap och bidrar till en positiv teamkultur

Du trivs i en miljö där det händer mycket och där lösningar ofta skapas tillsammans.
Vi erbjuder

En nyckelroll i ett växande och tekniknära bolag

Möjlighet att arbeta med både hårdvara och mjukvara i en komplex affär

Ett engagerat team där samarbete, respekt och utveckling står i fokus

En arbetsplats där idéer tas tillvara och där du kan påverka

Detta är en konsultroll med start omgående och initialt nio månader framåt, med god chans till förlängning eller övertag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet.
Välkommen till Hero!

Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Hero AB (org.nr 556797-2533), https://career.hero.se
112 46  STOCKHOLM

