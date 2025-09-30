Inköpare Bilia Outlet
Bilia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilia AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas inom värdering och inköp av begagnade bilar? Då är det kanske dig vi söker! Vi söker nu en inköpare till Bilia Outlet med placering i Kista och vi hoppas att just du vill arbeta med oss för att bli branschens bästa servicebolag.
Det här erbjuder vi
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara en del av att skapa hållbara och nya innovativa lösningar.
Vi tycker man ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i inköpsteamet, som sitter i olika delar av landet, och har som huvudsakligt arbetsinnehåll att värdera begagnade bilar. Det är en dynamisk miljö där vi samarbetar med våra koncernbolag för att skapa dagsfärska värderingar som sedan ligger till grund för inbyte och i förlängningen försäljningspriset i bilhallen.
Vad vi önskar av dig
Vi ser helst att du har erfarenhet av bilförsäljning eller inköp med tyngdpunkt på begagnat. B-körkort är ett krav. Du gillar att arbeta i ett team med stort eget ansvar i ett högt tempo. Som person behärskar du konstruktiv dialog och samarbete över gränser inom koncernen för att hålla en hög servicenivå. Du har stor kunskap om bilmarknaden och har ett genuint intresse av flera olika bilmärken och bilarnas utrustningspaket.
Anställningsform, omfattning, placeringsort
Anställningen är tillsvidare och på heltid med placering på Bilia Outlet i Kista. Helgarbete ingår enligt schema. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se/ Kontakt
Försäljningschef
Tom Georgenson tom.georgenson@netbil.se 010-497 61 61 Jobbnummer
9534005