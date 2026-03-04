Inköpare av bilar till Autolane AB
2026-03-04
Älskar du bilar och drivs av att göra riktigt bra affärer? Nu söker Autolane AB en inköpare som vill ta en central roll i ett prisbelönt och expansivt bolag i Kungälv!
Vi är ett företag med höga ambitioner, stark laganda och tydligt fokus på kvalitet i varje affär.
Vi söker inte bara en inköpare - vi söker dig som verkligen brinner för fordon och som får energi av förhandlingar och att genomföra bra affärer!
Om rollen
Som inköpare hos Autolane får du en nyckelroll i verksamheten. Du ansvarar för att identifiera, värdera och genomföra inköp av bilar som möter marknadens efterfrågan och stärker vårt erbjudande.
Som inköpare hos oss...
arbetar du aktivt med inbyten, värdering och prissättning av våra fordon
har du direktkontakt med våra kunder som består av privatpersoner, företag och andra bilhandlare där målet alltid är att göra bra affärer samtidigt som du skapar långsiktiga relationer för företaget
deltar du i auktioner och bevakar de största marknadsplatser för bil inom Sverige
gör du regelbunden marknadsanalys och identifiering av lönsamma affärsmöjligheter och trender för rätt fordon att köpa in
gör du löpande uppföljning av lagerstruktur och omsättningshastighet - också i närt samarbete med säljavdelningen för att optimera utbud så väl som lönsamhet och trender
Vi söker dig som
• Är affärsdriven och har ett starkt öga för bra affärer
• Har ett genuint intresse för bilar och bilmarknaden
• Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
• Är självständig men trivs att arbeta i team
• Har god förhandlingsförmåga och affärsmässigt tänkande
• Trivs i en miljö med högt tempo och tydliga mål
Erfarenhet från fordonsbranschen eller inköp av bilar är meriterande, men viktigast är ditt driv, din affärsförståelse och din förmåga att göra bra affärer.
Det här är en roll för dig som vill påverka, utvecklas och ta ansvar - samtidigt som du har ett starkt team bakom dig.
Företagets mål är att fortsätta utvecklas och fortsätta vara ett av de mest attraktiva företagen i bilbranschen - både för våra kunder och för våra medarbetare.

Publiceringsdatum: 2026-03-04

Kvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda)
Det här erbjuder vi
En konkurrenskraftig lön som belönar prestation och engagemang
En central roll i ett snabbväxande och ambitiöst företag
Möjlighet att växa in i större ansvar
Ett starkt och engagerat team med tydlig laganda
En arbetsplats med energi, tempo och affärsfokus
Hos Autolane AB bygger vi framgång tillsammans. Vi tror att vår utveckling är ett resultat av våra medarbetares engagemang, passion och professionalism. Därför satsar vi på en arbetsplats där du kan växa, trivas och nå nya mål.
Vill du arbeta med något du älskar - och samtidigt vara en del av ett företag som fortsätter att expandera?
Skicka din ansökan till ansokan@autolane.se
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: ansokan@autolane.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköpare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autolane AB
(org.nr 556916-8619), https://www.autolane.se/
Solbräckegatan 14 (visa karta
)
442 45 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9778111