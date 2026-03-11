Inköpare
Du blir anställd som konsult hos Effektiv och uthyrd till vår kund i ett långsiktigt uppdrag med mycket goda möjligheter till övergång i anställning hos kund. Uppdraget startar omgående.
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar affärsmässigt tänkande med operativt inköpsarbete? Trivs du i en dynamisk retailmiljö där tempo, analys och samarbete går hand i hand? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Vi söker nu en Inköpare som vill vara med och utveckla vårt sortiment av externa varumärken.
Vad erbjuder rollen?
I rollen arbetar du nära Head of Procurement och övriga inköpsteamet och stöttar arbetet med vårt externa varumärkessortiment. Rollen kombinerar operativt inköp, sortimentsuppföljning och leverantörskoordinering, med fokus på att säkerställa rätt produkter, till rätt pris och med god tillgänglighet.
Du ansvarar för ett sortiment om cirka 3 000 produkter och arbetar nära både e-commerce och butik för att driva försäljning och lönsamhet.
Dina ansvarsområden
Orderläggning och uppföljning av leveranser för externa varumärken
Hantering och uppdatering av produkt- och masterdata
Uppföljning av sortimentets prestation (pris, marginal och sell-through)
Leverantörskontakt och koordinering kring produkter och kampanjer
Säkerställa rätt prissättning och kampanjstruktur
Följa upp lagersaldo och fatta snabba affärsmässiga beslut
Informera butiker om priser, kampanjer och sortimentsförändringar
Bidra aktivt till att maximera försäljning och lönsamhet
Du arbetar både strategiskt och operativt, där analys, affärsmässighet och ett nära samarbete med olika delar av organisationen är centralt.
Vem är du?
Har 2-5 års erfarenhet från en kommersiell roll inom inköp, gärna inom retail
Har god förståelse för kampanjer, prissättning och lagerstyrning
Är analytisk, strukturerad och affärsdriven
Har god systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
Trivs i en roll där du arbetar både strategiskt och hands-on
Är social, driven och gillar att samarbeta
Vill utvecklas och ta nästa steg i din karriär
Är detta din perfekta match?
En utvecklande roll med stort eget ansvar
Möjlighet att påverka sortiment och affär
Ett engagerat team med stark laganda
En dynamisk miljö där snabba beslut uppskattas
Tjänsten är placerad på kundens kontor och arbetet utgår huvudsakligen därifrån.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta mig, catrine.ramsten@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
