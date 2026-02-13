Inköpare
2026-02-13
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Vill du bidra till hållbara och effektiva inköp som gör verklig skillnad för Hudiksvalls invånare?
Hudiksvalls kommun är en dynamisk organisation som varje dag skapar värde för våra invånare och verksamheter.
Med nio nämnder, åtta förvaltningar, fyra kommunala bolag och en stiftelse är vi en organisation med stor bredd och många möjligheter.
Nu söker vi en engagerad inköpare till vår inköpsenhet - en central stödfunktion som spelar en avgörande roll i att säkerställa effektiva, hållbara och trygga upphandlingar.
Din arbetsplats är centralt belägen på Guldsmeden i Hudiksvall, där du sitter tillsammans med din närmaste chef och kollegor.

Dina arbetsuppgifter
Som inköpare i Hudiksvalls kommun får du en nyckelroll i kommunens inköpsarbete. Ditt ansvar omfattar att genomföra upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) samt att säkerställa att våra inköp präglas av både ekonomisk effektivitet och hållbarhet.
Du samarbetar nära kommunens olika verksamheter för att planera, leda och följa upp inköp. Dessutom för du dialog med leverantörer och andra intressenter samt ger stöd i form av rådgivning och utbildning inom upphandlingsfrågor. Tjänsten erbjuder ett självständigt och varierande arbete med stor möjlighet att påverka. Profil
Vi söker dig som trivs i en roll där du får ta ansvar och fatta genomtänkta beslut. För dig är det enkelt att se helheten, bygga starka relationer och anpassa dig efter situationen. Du gillar att arbeta strukturerat för att skapa hållbara och kostnadseffektiva inköp. Här får du möjlighet att arbeta självständigt men också samarbeta med andra för att hitta de bästa lösningarna - alltid med fokus på både kvalitet och långsiktighet. Kvalifikationer
- Relevant högskoleutbildning inom området, exempelvis juridik, ekonomi, teknik
- Erfarenhet av inköp
- Mycket god svenska, både i tal och skrift
- God systemvana
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete med upphandlingar eller inköp inom offentlig sektor
- Erfarenhet inom strategiskt inköpsarbete och/eller projektledning
- Erfarenhet av upphandlingssystem
Stor vikt läggs vid personligt lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!
Om förvaltningen
En kommun ansvarar för många viktiga funktioner i vårt samhälle - allt från utbildning och social omsorg till teknisk service och räddningstjänst. Vi på kommunstyrelseförvaltningen ser till att alla kommunens funktioner samordnas, utvecklas och följs upp utifrån övergripande politiska beslut.
Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden, nya stadsdelar och vår landsbygd. Vi arbetar för ett mer hållbart Hudiksvall, som bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. När du har en fråga, fundering eller synpunkt om Hudiksvalls kommun finns vårt Servicecenter där för att lotsa dig rätt. Vi är kommunstyrelseförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
