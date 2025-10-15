Inköpare
2025-10-15
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en inköpare inom drift och underhåll till Luleå. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som inköpare
Som inköpare hos Svevia stöttar och driver du inköpsarbetet inom arbetschefsområdet Norrbotten, både strategiskt och operativt, tillsammans med övriga organisationen. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Utforska och utvärdera leverantörs- och entreprenörsmarknaden
Skapa förfrågningar och ta in offerter både i kalkylskede och pågående projekt
Förhandla och upprätta avtal samt säkerställa konkurrenskraftiga villkor och kostnader
Bygga och vårda relationer med både nya och befintliga leverantörer
I rollen ingår även att leda, följa upp, och utveckla arbetschefsområdets inköpsarbete utifrån Svevias inköpssystem, -processer och policys
I rollen som inköpare har du en nyckelroll inom arbetsgruppen där du driver arbetsmetoder och målsättningar inom inköp, samtidigt som du utvecklar samarbetet med Svevias leverantörer. Du ingår i arbetschefsområdets ledningsgrupp. Här blir du en del av ett team med skickliga medarbetare som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter - och har kul på vägen.
Tjänsten är på heltid och du rapporterar till inköpschef för division drift.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi det som ett krav att du har:
Några års erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete
Akademisk utbildning inom inköp, teknik eller juridik - eller motsvarande erfarenhet från bygg-, entreprenad- eller anläggningsbranschen.
God vana av att arbeta med avtal och förhandlingar
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Utöver detta är det också meriterande med erfarenhet från entreprenad eller åkerinäring, samt kunskap om entreprenadjuridik och standardavtal inom byggsektorn.
Som person har du ett stort intresse av att göra bra affärer, ett starkt eget driv och en god social kompetens. Vidare är du bra på att skapa och upprätthålla kontakter både internt som externt och agerar gärna som en stöttande funktion gentemot verksamheten. För dig är slutresultatet i din leverans viktig och du kan se både till helhet som detaljer. I denna rekrytering kommer vi även att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som vi gärna ser samspelar med våra värdeord; engagemang, samarbete och ansvar.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 16e november. Urval görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under pågående annonseringsperiod.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta inköpschef på Division Drift Michael Nordenhög, michael.nordenhog@svevia.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till Talent Acquisition Partner Ludvig Zetterman-Dahlen på ludvig.zetterman-dahlen@svevia.se
.
