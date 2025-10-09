Inköpare
2025-10-09
Din framtida roll Vi söker inköpare inför kommande uppdrag hos ett internationellt högteknologiskt företag i stark expansionsfas. Här får du möjlighet att arbeta i komplexa projekt med global påverkan, där fokus ligger på att säkra materialflöden och utveckla effektiva inköps- och logistiklösningar.
Möjliga roller:
Operativ inköpare
Strategisk inköpare
Kategoriansvarig
SCM Specialist
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa och optimera materialflöden för att stödja produktion och projektleveranser
Genomföra inköp, upphandlingar och avtalsförhandlingar med både nationella och internationella leverantörer
Bidra till utveckling av inköpsstrategier och kategoristyrning
Delta i och driva förbättringsinitiativ för effektivare logistik- och leveranskedjor
Samarbeta tvärfunktionellt med teknik, produktion, planering och projektledning
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, ekonomi eller teknik - eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av operativt eller strategiskt inköp, gärna i en komplex eller internationell miljö
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att bygga relationer, arbeta strukturerat och bidra till långsiktiga lösningar
Ett intresse för att arbeta i gränslandet mellan affär, teknik och logistik
Vem är du?
Du är en analytisk och affärsmässig person som trivs i en internationell och komplex miljö. Du kombinerar operativ precision med ett strategiskt perspektiv och gillar att skapa effektiva processer som gör verklig skillnad. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och uppskattar samarbeten över funktioner och gränser.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Lön: Enligt överenskommelse/skriv ut lön Start: Enligt överenskommelse Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera Övrig information: Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är ett internationellt högteknologiskt företag med ett starkt samhällsuppdrag. Genom innovativa lösningar och avancerad teknik bidrar de till en hållbar och säker utveckling både i Sverige och globalt. I takt med att verksamheten växer satsar de på att stärka inköps- och supply chain-funktionen med nya kompetenser och perspektiv. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
