Inköpare - Direkt material
2026-02-18
Din nya roll
Vill du ta nästa steg i din inköpskarriär och arbeta i en global miljö där du får kombinera strategi, affärsmannaskap och leverantörsutveckling? Nu söker vi en Senior Buyer inom Direct Material till ett spännande konsultuppdrag hos en ledande aktör inom industrin och premiumsegmentet.
Du kommer att bli en viktig del av ett internationellt procurementteam med samarbeten i både Europa och Kina. I rollen arbetar du nära interna intressenter såsom R&D, Manufacturing & Logistics och Strategy & Business - med målet att säkerställa hög kvalitet och bästa möjliga affärsvärde.
Detta är ett uppdrag för dig som gillar att ta ansvar, driva affärer framåt och vill vara med och skapa framtidens powertrainlösningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat: - Driva och utveckla inköpsarbetet inom base engine och relaterade komponenter - Identifiera och implementera kostnadsreducerande initiativ - Vara första kontaktperson gentemot leverantörer - Genomföra marknadsanalyser, benchmarking och leverantörsutvärderingar - Arbeta med strategisk sourcing och förhandlingar - Säkerställa effektivt samarbete med interna kunder och stakeholders - Hantera beställningar, avtal och kommersiella överenskommelser - Utveckla och optimera leverantörsbasen långsiktigt
Företagspresentation
Vår kund är en etablerad och framåtlutad industriverksamhet med internationell närvaro och en stark position inom premiumsegmentet. Här erbjuds en modern och utvecklande arbetsmiljö där innovation, kvalitet och affärsmässighet står i fokus. Organisationen arbetar globalt och präglas av nära samarbete mellan teknik, produktion och inköp.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: På plats i Göteborg (0% distans) Lön: Enligt överenskommelse Start: 2026-03-01 Slut: 2027-12-31, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är Vi genomför löpande urval I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Universitetsutbildning inom teknik, logistik eller ekonomi
2-5 års erfarenhet av inköp och/eller engineering-relaterade roller
Erfarenhet av kommersiella förhandlingar
God förståelse för avtal och juridiska aspekter kopplade till inköp
Stark affärsförståelse och hög integritet
Förmåga att prioritera och driva flera parallella projekt samtidigt
Mycket god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av procurement/direkt material är starkt meriterande
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
