Initiativrik ingenjör
2026-02-25
Är du ingenjör och har erfarenhet av att arbeta med tekniska system? Är du initiativtagande och besitter en god samarbetsförmåga? Vill du arbeta i kvalificerade projekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Som ingenjör på Försvarets materielverk kommer du planerar dina egna upphandlingar avseende tid och leveranser, ansvara för det tekniska underlaget i upphandlingsskedet och se till att vi överlämnar materielen med rätt dokumentation och kvalitet till Försvarsmakten. Arbetet bedrivs till stor del självständigt, i nära stöd och samarbete med ett team bestående av projektledare, produktledare och andra ingenjörer.
Vårt förädlingsvärde är att leverera materielsystem som Försvarsmakten kan ta hand om och som uppfyller de krav på säkerhet som krävs för att Försvarsmaktens anställda och värnpliktiga tryggt ska kunna använda det vi levererat. Du kan till exempel komma att arbeta med anskaffning av tältsystem för exempelvis förläggning och förråd, avancerade vattenreningssystem eller fallskyddsutrustningar.
Tjänsten är placerad i Östersund (Frösön). Resor förekommer, både inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som minst har en högskoleingenjörsexamen eller motsvarande teknisk kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har arbetat i projekt och tidigare genomfört analyser/utredningar och dokumenterat dessa i rapportform. Du behöver även ha goda kunskaper i Microsoft Office, B-körkort samt kunna uttrycka dig väl både på svenska och engelska, muntligt som skriftligt.
Det är meriterande om du har några års relevant arbetslivserfarenhet, tidigare arbetat med upphandling, kravspecifikationsarbete och verifiering av teknisk materiel. Vi tror även att du kommer att ha nytta av kunskap i teknisk dokumentation och underhållsanalyser.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och motiveras av att hitta lösningar som driver projekten framåt. Du är strukturerad, kan prioritera, tar initiativ och ansvarar för dina uppgifter.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde logistikmateriel som ansvarar för materiel och tjänster inom bland annat logistikstöd, personlig utrustning och fältförplägnadssystem till Försvarsmakten. Fältförplägnadsområdet omfattar bland annat system för vattenrening, livsmedelshantering, tält för boende och staber, fältkök samt fallskyddsutrustningar. Vissa materielsystem består av större tält- eller containrar medan andra är mindre utrustningar som kan bäras av enskilda individer. Vi arbetar med materielen i hela dess livscykel från anskaffning till avveckling. På enheten fältförplägnad värnar vi om det goda samarbetsklimatet vi har dels internt men även såväl med leverantörer som med Försvarsmakten.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-03-18
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Henry Joona, OFR/S Peter Boström, OFR/O Ann Karlsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Massimo Del Din på telefon 070-649 60 85.
Vid frågor om rekryteringsprocessen ber vi dig kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9763989