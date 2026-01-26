Ingenjör Vhdl/fpga
2026-01-26
Är du redo att forma framtidens teknik tillsammans med oss på Nexer Engineering? Vi växer i Göteborg och söker passionerade problemlösare som vill arbeta med elektronik, hårdvarunära utveckling och inbyggda system. Här får du chansen att lösa spännande tekniska utmaningar, utvecklas i en innovativ miljö och skapa lösningar som gör skillnad.
Om Nexer Engineering i Göteborg
Vi samarbetar med branschledande företag och är specialiserade på produktutveckling. Vårt främsta fokus är uppdrag inom till exempel försvars- och fordonsindustrin, där vi täcker kompetensområdena inom allt från embedded till elektronikutveckling.
Hos oss får du stora möjligheter att utvecklas som ingenjör och att jobba i teknikens framkant där du utvecklas och lär dig nya saker hela tiden. Gemensamt för alla uppdrag är att de är långsiktiga, kvalificerade och utmanande, samtidigt som du garanterat har roligt på jobbet! Vi utgår alltid från dig som person och dina intressen.
Om rollen
Som Ingenjörskonsult hos oss arbetar du i komplexa och varierande uppdrag där inbyggda system står i fokus. Uppdragen kan till exempel handla om utveckling för FPGA:er, programmering av kontrollnära logik, kalibreringsfunktioner eller arbete med höghastighetslänkar. Du kan också komma att arbeta med testning, felsökning och integration av elektroniksystem i labbmiljö.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en stark teknisk bakgrund inom mjukvara, hårdvara och/eller elektronik - men framför allt ett genuint intresse för VHDL och inbyggda system. Du är nyfiken, kommunikativ och trivs med att arbeta nära både kollegor och kund. En teknisk utmaning skrämmer dig inte, snarare tvärtom - det är då du trivs som allra bäst!
Vi ser gärna att du har:
Mycket goda kunskaper i VHDL - minst tre års professionell erfarenhet
God förståelse för FPGA-arkitektur
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elektronik, teknisk fysik, inbyggda system eller liknande
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Svenskt medborgarskap är ett krav vid säkerhetsklassade uppdrag
Meriterande:
Programmering i till exempel C/C++, Matlab/Simulink
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och tycker att Nexer låter som rätt plats för dig? Då ser vi verkligen fram emot att läsa din ansökan! Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Har du däremot några frågor är du välkommen att höra av dig till Victoria Olsson på: victoria.olsson@nexergroup.com
Mer om Nexer som arbetsgivare
Jobbar du på Nexer får du en modig och entreprenörsdriven arbetsgivare med internationell närvaro. Vi är stolta över att leda den digitala revolutionen och vara i teknikens framkant, alltid med ett agilt och framåtlutat förhållningssätt. Här får du unika möjligheter att drömma stort, agera smart och utvecklas. Vi är ett familjeägt bolag med långsiktiga strategier, vilket innebär att du är nära de som fattar beslut och kan vara med och påverka.
Vår kultur
Vår vision är Promising future - det är viktigt för oss att göra skillnad och bidra till en bättre framtid. Vi har ett engagemang för våra kunder och en uppriktig omtanke om varandra. Vi omfamnar mångfald och tror att människor med olika bakgrunder och erfarenheter gör vårt arbete och vårt företag bättre. Vi värdesätter innovation och viljan att utvecklas och ta nästa steg - framåt och uppåt. Dessutom har vi roligt på jobbet!
#LI-VO1
