Ingenjör till marina vapensystem
2025-10-22
Vi söker en ingenjör som vill vara med och driva vårt arbete med marinens vapen- och verkansystem framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Som ingenjör kommer du att arbeta med allt från befintliga vapen- och verkanssystem som används av marinens fartyg och personal, till nya vapen- och verkanssystem i teknikens framkant. Det innefattar bland annat eldrörsysten, robotsystem, eldledningssystem och ammunitionseffekter.
I rollen genomför du tekniskt analysarbete och kravspecificering för komplexa tekniska produkter, främst vapen- och verkanssystem. Du medverkar i projektarbete som avser dessa system och planerar, genomför samt följer upp tekniska utredningar och utvecklingsuppdrag.
Du kommer även att analysera, utvärdera och avrapportera utredningsförslag och utforma tekniska lösningar som bidrar till utvecklingen av framtidens försvarsförmåga. Rollen innebär också att du följer den tekniska utvecklingen inom ditt utpekade område för att säkerställa att verksamheten ligger i teknisk framkant.
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor, externa leverantörer och Försvarsmakten.
Tjänsten är placerad i Stockholm och resor förekommer både inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör, systemvetare eller har för området annan relevant utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig.
Du har relevant erfarenhet och förståelse från det tekniska arbetsområdet vapensystem samt erfarenhet av arbete i projekt. För att lyckas i rollen är det även nödvändigt att du har kunskap inom arbetsområdet samt bakomliggande teorier och principer.
Det är meriterande om du har goda kunskaper om det specifika teknikområdet (t.ex. eldrör, robotar, eldledningssystem eller ammunitionseffekter) för tjänsten samt dess tekniska lösningar och operativa användning. Har du tidigare erfarenhet av Systems Engineering enligt ISO/IEEE 15288, ser vi det som en fördel. Likaså om du har erfarenhet av arbete inom statlig myndighet.
Tjänsten ställer krav på att du har mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift, goda kunskaper i engelska både i tal och skrift, samt goda kunskaper i Officepaketet. Du behöver även ha ett giltigt B-körkort.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra. Vidare är du självgående och fokuserar på resultat och leverans i ditt arbete. Vi ser även att du arbetar strukturerat med förmåga att planera och organisera ditt arbete.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde marinmateriel, som ansvarar för de marina system som används av Försvarsmakten, exempelvis ubåtar, fartyg och dykmateriel.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-11-12.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000. Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Joakim Drakfors via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Johanna Samuelson, samuelson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
