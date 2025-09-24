Ingenjör inom flygsystem
Har du erfarenhet av att arbeta med flygsystem eller annan motsvarande teknisk lösning och vill bli en del av ett engagerat och kompetent team som har roligt tillsammans? Vill du arbeta i kvalificerade projekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Som systemingenjör inom flygsystem kommer du att ingå i något av projekten Flygmaterielsystem (FMS) 100 eller FMS 102 där du är delaktig i den tekniska handläggningen inom teknikområdet grundflygplan. FMS 100 finns i versionerna TP 100, vilket är ett transportflyg, och den modifierade varianten ASC 890 används för spaning. FMS102 består av S102B vilka nyttjas för signalspaning av Försvarets Radioanstalt (FRA), TP102C samt TP102D som används för VIP-transporter globalt.
Arbetet innefattar exempelvis att delta i arbetet gällande vidmakthåll och modifieringar av materiel för att möta kundens behov samt uppfylla tillämpbara regelverk och lagkrav.
I arbetsuppgifterna ingår också att medverka vid kravställning, upphandlingar av materiel och tjänster, verifiering och validering samt genomföra tekniska utredningar.
I nära samarbete med projektledare- och produktledare inom flygplanområdet säkerställer du leveranser av materiel och tjänster i rätt tid och till rätt kvalitet, till vår kund Försvarsmakten.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor är en naturlig del av arbetet.
Om dig
Du är civil- eller högskoleingenjör eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har relevant och aktuell erfarenhet av arbete med flygplanssystem eller annan teknisk lösning som vi bedömer som motsvarande. Vi ser även att du har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i så väl tal som skrift.
Har du tidigare erfarenhet av arbete i projektform, liksom om du har erfarenhet av upphandling så ser vi det som meriterande. Det är även en fördel om du har erfarenhet av arbete med verifiering och validering av komponenter eller system. Vi ser också positivt på om du har utbildning inom flygområdet. Har du kunskaper inom avionik, Integrated Logistics Support (ILS), systems engineering, konfigurationsledning eller systemsäkerhet är även det en fördel. Vi ser gärna att du har B-körkort.
Som person är du samarbetsinriktad med förmåga att kommunicera på ett lyhört och konstruktivt sätt. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du har modet och drivkraften att ta initiativ och omsätta idéer i handling. Med din helhetssyn kan du se bortom den egna rollen och fatta beslut som gynnar verksamhetens bästa. Du trivs med att analysera komplexa frågor, bryta ner problem i sina beståndsdelar och hitta lösningar som skapar värde på både kort och lång sikt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Verksamhetsområdet Flyg och Rymd ansvarar för utveckling, anskaffning och vidmakthållande av systemmateriel till Försvarsmakten inom flyg- och rymdområdet. Detta inkluderar bland annat flygplan, helikoptrar och andra flygmaterielsystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-10-15.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Thomas Kihlström och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 40 00 (FMV Växel).
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Tarza Salah via FMV:s växel på telefon 08-782 40 00. Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta rekryterare Caroline Lyngen på Caroline.Lyngen@fmv.se
eller rekryterare Åsa Strömhielm på asa.stromhielm@fmv.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
