Infrastructure Engineer - Microsoft & Cloud
Randstad AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Nu söker jag dig som vill arbeta som konsult på ett roligt och spännande uppdrag till vår kund i Solna. Där kommer du att arbeta tillsammans med övriga kollegor i kundens lokaler i Solna men visst arbete på distans kan förekomma när du kommit in i rollen och arbetsuppgifterna.
Ansvarsområden
Du ska kunna arbeta operativt och rådgivande med design, implementering, drift och vidareutveckling av Microsoftbaserad ITinfrastruktur, både onprem och i Azure. Rollen kräver hög självständighet, god dokumentationsförmåga och vana att arbeta
enligt etablerade säkerhets- och styrningsprinciper. Kvalifikationer
Obligatoriska krav för rollen:
Entra ID (identitet och åtkomst)
Praktisk erfarenhet av säkerhetskonfiguration i Entra ID
Erfarenhet av: Conditional Accesspolicyer för olika risk- och åtkomstscenarier, MFAstrategier, inklusive passwordlesslösningar (FIDO2, passkeys, Windows Hello for Business), Privileged Identity Management (PIM) för roller och åtkomst, Rollbaserad åtkomststyrning (RBAC) enligt PoLP, Hantering av externa användare (B2B) och gästpolicyer, erfarenhet av incident och åtkomstgranskning via signin logs och audit logs.
Azure och molninfrastruktur
Praktisk erfarenhet av Microsoft Azure i produktionsmiljö
Erfarenhet av: Azure Landing Zone enligt Microsofts referensarkitektur, Management Groups, subscriptions, RBAC och policyer, Nätverk (VNET, peering, VPN, ExpressRoute, AppGW, Load Balancers), Erfarenhet av Infrastructure as Code (IaC), exempelvis: Bicep, Terraform (meriterande)
Intune och klienthantering
Erfarenhet av Microsoft Intune (Endpoint Manager)
Hantering av: Windows 11 Konfigurationsprofiler, efterlevnadspolicys och säkerhetsbaselines, Applikationsdistribution och uppdateringar, Konfiguration och förvaltning av säkerhetsrelaterade Intunepolicyer
Erfarenhet av: Compliancepolicys och device healthbaserade krav, Säkerhetsbaselines för Windows, Endpoint securitypolicyer (attack surface reduction, firewall, disk encryption)
Integrering av Intune med Conditional Access (device trustscenarier)
Hantering av olika enhetstyper och ägandemodeller
Förståelse för livscykelhantering ur säkerhetsperspektiv (onboarding, förändring, offboarding)
Windowsbaserad infrastruktur (onprem)
Erfarenhet av klassisk Windowsmiljö:
Active Directory Domain Services
DNS, DHCP, GPO
Erfarenhet av Active Directory Certificate Services (AD CS):
Grundläggande design och förvaltning av intern PKI
Hantering av certifikatmallar, utfärdande och livscykel
Förståelse för användning av certifikat för autentisering
Felsökning och livscykelhantering av Windows Server
Integration mellan onprem AD och Entra ID (Entra Connect)
PowerShell: Mycket goda kunskaper i PowerShell. Erfarenhet av: Automatisering av administrativa uppgifter, Skript för Azure, Entra ID, Intune och Windows Server, Strukturering, felhantering och versionshantering av script
Virtuell desktopinfrastruktur (VDI/DaaS): Erfarenhet av design, implementering, drift och förvaltning av virtuella desktoplösningar i produktionsmiljö. Praktisk erfarenhet av en eller flera plattformar, exempelvis: Citrix Virtual Apps and Desktops, Azure Virtual, Desktop (AVD)
Windows 365: Förståelse för olika leveransmodeller: Sessionbaserade och personliga desktops, Applikationspublicering kontra full desktop, Kunskap om arkitektur, kapacitetsplanering och prestanda i VDImiljöer, Erfarenhet av imagehantering, uppdatering och livscykelhantering, Integration med identitets- och åtkomsttjänster: Active Directory och Entra ID, Conditional Access, MFA och devicebaserade åtkomstkrav, Citrix Federated Authentication Service (FAS)
Erfarenhet av användarprofilhantering och policystyrning
Felsökning av anslutning, prestanda och användarupplevelse
Förståelse för säkerhet, åtkomst och dataskydd i virtuella arbetsplatslösningarOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/45ebcbde-3ba4-4055-aaec-0b685b5d5df3
Solnavägen 4 (visa karta
)
113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9877921