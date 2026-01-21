Informatör
2026-01-21
Som informatör hos oss på Vimmerby folkhögskola får du en omväxlande roll där vardagen präglas av variation och utveckling.
Du kliver in i en central funktion och tar över ansvaret efter en tidigare kollega, samtidigt som du får ett utökat uppdrag att stärka vår marknadsföring och aktivt driva våra projekt framåt. Du får en viktig roll när det gäller vår konferensverksamhet och fungerar som vårt ansikte utåt gentemot konferensgäster och vid olika mässor. En annan central arbetsuppgift är att samordna planering och genomförande av våra sommarkurser samt vara en drivande kraft i utvecklingen av dessa.
Här får du möjligheten att bli en del av en engagerad verksamhet där samarbete, ansvarstagande och varje medarbetares bidrag är avgörande för skolans fortsatta utveckling!
Om dig
För tjänsten krävs akademisk utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt utveckla webbplatser och god förmåga att skapa tydliga, informativa och engagerande texter samt grafiskt material för exempelvis annonser och sociala medier.
Du har erfarenhet av koordinerande arbete, gärna inom konferens- eller utbildningsverksamhet och är trygg i att initiera, leda och driva projekt från idé till genomförande. Som person är du lyhörd, strukturerad och har lätt för att bygga och vårda relationer, både internt och externt. Du är kreativ, lösningsorienterad och arbetar inkluderande med ett tydligt och öppet arbetssätt.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i system för bokning, fakturering samt i TRIO eller liknande växelsystem.
Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta i en inspirerande och utvecklande folkhögskolemiljö med centralt och naturnära läge i Vimmerby. Skolan erbjuder ett brett utbud av utbildningar, från yrkesutbildningar till medicinsk sekreterare, socialpedagog, barnskötare, fastighetsskötare och musikalartist, till allmänna kurser som leder till högskolebehörighet.
Våra utbildningar vänder sig till deltagare med olika bakgrunder och behov. De flesta kurser bedrivs på plats som heltidsstudier, men vi erbjuder även distansutbildningar.
I förvaltningsområdet bildning ingår fem basenheter, biblioteksutveckling och de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, Kalmar folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola. Folkhögskolorna erbjuder ett brett utbud av utbildningar som bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Biblioteksutveckling initierar, leder och samordnar länets gemensamma utvecklingsarbete inom biblioteksområdet. Vi är en del av den regionala utvecklingsförvaltningen som tillsammans arbetar för tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Regional bildningsverksamhet Kontakt
Susanne Lindvall, rektor 010-3575701 Jobbnummer
9695814