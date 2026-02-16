Informationssäkerhetshandläggare med fokus IT
2026-02-16
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker en kvalitetsmedveten medarbetare till den interna säkerhetsfunktionen. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag Som informationssäkerhetshandläggare kommer du tillhöra FRA:s säkerhetskontor. Säkerhetskontorets uppgift är att säkerställa FRA:s säkerhetsskydd för myndighetens olika verksamheter utifrån dess specifika förutsättningar.
I rollen som informationssäkerhetshandläggare kommer du i huvudsak att arbeta med handläggning av alla förekommande frågor inom informationssäkerhetsområdet som säkerhetskontoret har ansvar för, framförallt i form av:
Teknisk rådgivning inför ackreditering av system
Säkerhetsgranskning i samband med ackreditering
Framtagande av regelverk och arbetsmetodik inom informationssäkerhetsområdet, incidenthantering och menbedömning
Du kommer vara en del av ett team där du i det dagliga arbetet arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor som har liknande uppgifter på säkerhetskontoret. Som informationssäkerhetshandläggare arbetar du med frågor som har djup teknisk karaktär, men arbetet består även till stora delar av att hantera dokumentation och skapa administrativa rutiner. Delar av arbetet sker över funktionsgränserna på säkerhetskontoret, vilket innebär att du även kommer att arbeta med kollegor tillhörande andra funktioner, så som fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Utöver samverkan inom säkerhetskontoret innebär tjänsten många kontaktytor såväl internt inom myndigheten som externt främst andra myndigheter.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Du kan Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom informationssäkerhetsområdet med inriktning på IT-säkerhet eller datateknik alternativt förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
Minst två års arbetslivserfarenhet och kunskap om operativt IT-säkerhetsarbete
Kunskap om IT-miljöers uppbyggnad samt vilka tekniska och administrativa sårbarheter som dessa kan uppvisa
Förståelse för olika tekniska säkerhetsfunktioner såsom brandväggar och antivirus
God förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av Försvarsmaktens regelverk avseende säkerhetstjänst
Arbetat med teknisk säkerhetsgranskning av system
Erfarenhet av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser
IT-säkerhet i molnmiljöer
Du är Vi söker dig med följande egenskaper:
SJÄLVGÅENDE - Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
SAMARBETSFÖRMÅGA - Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
INITIATIVTAGANDE - Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
REGELMEDVETEN - Fäster stort vikt vid och handlar i enlighet med fattade beslut, regler och riktlinjer. Tar upp synpunkter och kritik på ett konstruktivt sätt.
Om FRA FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-03-15
Referensnummer 2025FRA2344-2 .
