2025-11-07
Vill du arbeta i ett av Sveriges största teknik- och säkerhetskonsultföretag och samtidigt bidra till ett smart och motståndskraftigt samhälle? I rollen som informations- och IT-säkerhetschef (CISO) på Combitech skyddar du både vår interna verksamhet och hjälper våra kunder att värna deras skyddsvärda tillgångar.
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling samt göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen.
För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.
Våra kunder finns inom den offentliga, privata, civila och militära sektorn - på samtliga samhällsnivåer. Vi arbetar med samhällsviktig verksamhet, totalförsvar och säkerhetsskydd. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vad rollen innebär
Rollen som informations- och IT-säkerhetschef på Combitech innebär att du ansvarar för att leda, och utveckla, det systematiska informations- och IT-säkerhetsarbetet för vår svenska verksamhet och för våra finska och indiska dotterbolag, samt bidrar till vår moderkoncern Saabs informationssäkerhetsarbete. Tjänsten ingår i vårt centrala säkerhetsteam där du rapporterar direkt till säkerhetschefen.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna Combitechs informations- och IT-säkerhetsarbete samt bidra till den digitaliseringsresa vi som bolag genomgår. Du ansvarar för att bedriva ett långsiktigt arbete, både ur ett strategiskt, taktiskt och operativt perspektiv. Vi erbjuder en omväxlande och variationsrik roll där du bland annat kommer att omvärldsbevaka och säkerställa att vi uppfyller lagkrav och avtalskrav. Du kommer även att koordinera externa revisioner, planera och genomföra interna revisioner, ta fram och vidareutveckla styrdokument, processer och metoder, samt vara sakkunnig i aktuella verksamhets- och utvecklingsprojekt.
I rollen kommer du bidra till en ökad säkerhetsmedvetenhet för våra medarbetare genom rådgivning och utbildningar, stödja vid riskbedömningar, definiera säkerhetskrav och koordinera ackreditering av IT-system, samt ansvara för incidenthantering inom området. Rollen innefattar också nära samverkan med våra kunder och tillsynsmyndigheter och eftersom vi ingår i Saab AB är även samarbete med koncernens säkerhetsfunktioner en naturlig del av ditt arbete.
Placeringen för den här tjänsten är primärt i Växjö eller Linköping, men för rätt kandidat kan även Stockholm och Lund vara aktuellt. Denna tjänst innebär regelbundna resor i arbetet.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
För att bli framgångsrik i rollen är det viktigt att du har ett stort engagemang för informations- och IT-säkerhetsfrågorna och självständigt kan arbeta och driva dina projekt framåt, samtidigt som du samarbetar bra med andra. Du är en lösningsorienterad person som kan hantera komplexa situationer strukturerat och har ett pedagogiskt och affärsmässigt förhållningsätt. Det är viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom informations- och/eller IT-säkerhet, och tidigare erfarenhet från att leda informationssäkerhet och/eller IT-säkerhetsarbete i någon form. Vi ser att du har erfarenhet av att ha arbetat med säkerhetsskyddslagstiftningen och ISO 27000 serien samt andra relevanta regelverk eller best practices som t.ex. NIS, NIST, CIS Security Controls etc.
Utöver ovanstående är det meriterande om du har erfarenhet av Microsofts produkter, moderna molnbaserade lösningar och Internet of Things (IoT), certifiering inom informations- och/eller IT-säkerhet, såsom CISSP, CISA, CISM, ISMP, ITIL eller motsvarande eller certifiering inom agilt arbetssätt, exempelvis som Product Owner eller Scrum Master. Teknisk kompetens inom IT-säkerhet är också meriterande. Detta kan inkludera skyddsåtgärder, forensik, penetrationstestning, säkerhetstester eller sårbarhetsscanning. Har du kunskap om dataskyddsarbete (GDPR) och/eller NIS/NIS2, samt erfarenhet från företag eller myndighet inom totalförsvaret eller samhällsviktig verksamhet är det ett plus. Erfarenhet av att planera, leda och genomföra extern- och/eller internrevisioner är också meriterande.
Kontaktperson: Emil Engström, emil.engstrom (@) combitech.com, rekryterande chef
