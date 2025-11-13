Information Manager Till Saab Aeronautics!
2025-11-13
Din roll
SAAB Aeronautics söker dig som vill jobba både strategiskt och operativt med deras informationsflöden, inom Business Unit (BU) Aerospace Systems.
Som Information Manager inom Saabs affärsenhet Aerospace Systems får du möjlighet att arbeta strategiskt på övergripande nivå och skapa förståelse för hur verksamheten hänger ihop och samtidigt få en operativ inblick i flera projekt. Du kommer snabbt hamna i situationer där du får representera hela eller delar av affärsenheten i samarbete med övriga affärsenheter inom Saab.
Du blir en del av avdelningen Operational Excellence. Deras ansvarsområde är att effektivisera och stötta kärnverksamheten så att organisationen ska fungera så smidigt som möjligt idag och i framtiden. De är ett mångsidigt team på 15 personer med ansvarsområden inom IT, kvalitet, projektstyrning, verksamhetsutveckling med mera på avdelningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda informationshanteringsarbetet inom affärsenheten
• Agera stöd till verksamheten i informationshanteringsfrågor, informera och utbilda
• Fånga upp behov från verksamheten, identifiera möjliga förbättringsområden och verka för genomförande.
• Arbeta med nulägesbilden avseende informationslandskap och stötta verksamhetens informationsägare med att förbättra informationsstrukturen
• Representera affärsenheten Aerospace Systems, i processteam för affärsområdet Aeronautics och sträva efter gemensamma arbetssätt på Saab
• Kontinuerligt förbättra Aerospace Systems informationslandskap samt förbereda verksamheten för Saabs nya informationslandskap.
• Säkerställa kravefterlevnad inom affärsenheten
• Delta vid kund- och certifieringsrevisioner
Vi tror att du som söker denna tjänst är driven, kommunikativ, analytisk, självgående och utvecklingsvillig.
Vi söker dig med:
• YH/högskoleingenjör/civilingenjör inom systemvetenskap, information management eller liknande
• Intresse och förståelse för IT-strukturer, Informationshanteringsverktyg, Informationsflöden och Informationssäkerhet
• God förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av projektledning eller ledarskap
• Förståelse för dataflöden
• Erfarenhet av IT-system (exempelvis ERP, CRP och IFS, SAP)
• Erfarenhet av Dokumenthanteringssystem
• Läst eller jobbat med juridik
• Erfarenhet av inköp
Om SAAB
Saab är ett framstående företag inom försvars- och säkerhetssektorn, med målet att hjälpa länder att skydda sina medborgare och bidra till trygghet i samhället. Saab designar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, men bedriver verksamhet globalt och är en viktig del av många nationers försvarsförmåga.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider
Ort: Linköping
