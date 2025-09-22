Industriutvecklare
IUC i Västernorrland AB / Organisationsutvecklarjobb / Örnsköldsvik Visa alla organisationsutvecklarjobb i Örnsköldsvik
2025-09-22
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IUC i Västernorrland AB i Örnsköldsvik
Vi vill bli fler medarbetare! Vill du vara med och göra skillnad för industrin i Västernorrland? Vi erbjuder ett flexibelt och ansvarsfullt arbete där du har stor möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter. Med två spännande projekt och nära samarbete med företag, myndigheter och akademi har vi möjlighet att bidra till verkliga förändringar för industrin i Västernorrland.
Om IUC Västernorrland
Vi har varit verksamma i Västernorrland sedan 2023 och lägger stort fokus på att lära känna vår industri i regionen, förstå deras utmaningar och möjligheter till utveckling och forma aktiviteter som är till nytta för att underlätta för industrin som bransch att utvecklas, skapa tillväxt och stärkt konkurrenskraft.
Om jobbet
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull Industriutvecklare som vill vara med forma framtidens industri i hela Västernorrland. Vi driver projektet Industri MOD (Industriell Marknads- och Digitaliseringsutveckling) som en del i IUC Västernorrlands etablering. Vi har också beviljats medel för att under hösten 2025 starta upp det treåriga projektet ROBIN (Robust Industri i Västernorrland) i samarbete med Region Västernorrland.
Som Industriutvecklare har du nära kontakt med industrin och ansvarar för att förankra projektens utvecklingsinsatser ute hos företagen. Utformandet av insatserna utgår från företagens egna behov och du genomför behovsdialoger ute hos tillverkande företag för att få underlag till utformandet av insatser.
Som industriutvecklare får du:
Möjlighet att påverka våra spännande projekt och bidra till industrins utveckling
Ett flexibelt och ansvarsfullt arbete i ett litet och engagerat team där du har goda möjligheter att själv kunna påverka utformningen av din roll
I rollen ingår att:
Hålla tät dialog med tillverkande företag i regionen och systematiskt samla in kunskap om dess utmaningar och behov
Hålla sig uppdaterad om de omvärldsfaktorer som påverkar förutsättningarna för tillverkande företag i regionen samt hålla sig uppdaterad om aktuella stöd som finns tillgängliga för tillverkande företag
Planera och genomföra aktiviteter som är till de tillverkande företagens nytta
Säkerställa struktur, planering och uppföljning i pågående projekt
Bidra till utveckling av nya arbetssätt och verktygPubliceringsdatum2025-09-22Bakgrund
Är van att arbeta i projektform, gärna med offentlig finansiering
Har stark analytisk och kommunikativ förmåga samt trivs med att arbeta mot gemensamma mål
Har god förståelse för verksamhetsutveckling, gärna inom små och medelstora företag
Du kan arbeta strukturerat, resultatorienterat och utmanande samt har erfarenhet av att skapa förtroendefulla relationer
Tjänsten är heltid. Körkort är ett krav och att du har möjlighet att regelbundet resa inom Västernorrland.
Ansökan och frågor skickas till annica.karlson@iucvasternorrland.se
Sista ansökningsdag 15 oktober, men vi hanterar ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: annica.karlson@iucvasternorrland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industriutvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IUC i Västernorrland AB
(org.nr 559396-3399)
Järnvägsgatan 8 (visa karta
)
891 39 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Annica Karlson annica.karlson@iucvasternorrland.se 0703467999 Jobbnummer
9520479