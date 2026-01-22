Industripersonal
2026-01-22
Montico arbetar ständigt med att vara i framkant inom personaluthyrning och rekrytering. Vi har därmed specialister inom respektive arbetsområde och en arbetsgrupp där vi säkerställer en kort leveranstid med hög kvalité. Rätt person på rätt plats vid behov är en självklarhet.
Vi söker nu flera olika kompetenser till våra kunder i Olofström, exempel på dessa tjänster är maskinoperatörer, montörer, svetsare, CNC-operatörer samt lackerare inom tillverkningsindustrin.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Arbetet kommer vara förlagt på dagtid alternativt tvåskift.Dina arbetsuppgifter
Du kan komma att arbeta med montering, maskinoperatör, svetsning eller övriga arbetsuppgifter som Montico kan tillhandahålla.
Vi söker dig som
Vi ser gärna att du är en glad och initiativrik person. Då arbetet sker hos våra kunder är det bra om du har en hög känsla för kvalité i ditt tänkande, är flexibel och vill vara en god lagspelare på arbetsplatsen.
Du har tidigare erfarenhet inom industri eller produktion. Det är meriterande om du har truckkort och ev någon form av utbildning eller certifiering inom relevant område.
Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift samt körkort är krav. Ersättning
