Industrioperatör med hjullastarkort| Lernia | Halmstad
Lernia Bemanning AB / Ugnsoperatörsjobb / Halmstad
2026-02-16
Vill du arbeta i en framtidsbransch där du bidrar till en mer hållbar värld? Nu söker vi en engagerad och ansvarsfull industri medarbetare till vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Som industrimedarbetare hos vår kund arbetar du med godshantering och materialhantering i en industriell miljö. Arbetsuppgifterna består bland annat av sortering och hantering av inkommande och utgående material samt daglig körning av hjullastare. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett starkt säkerhetstänk. Du trivs i en arbetsmiljö där tempot kan vara högt och där samarbete är en viktig del av vardagen.
Erfarenhet av arbete inom industrin
Giltigt hjullastarkort
Giltigt körkort samt truckkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom industri, produktion eller lager. Kunskaper i att hantera olika typer av maskiner eller utrustning ses som en fördel, liksom erfarenhet av att följa säkerhetsrutiner noggrant. Har du dessutom en utbildning inom logistik eller teknik kan det stärka din ansökan ytterligare. En god fysisk kondition och vana vid arbete i högt tempo är också uppskattat.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill Ansökanatt du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
