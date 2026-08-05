Industrimontör till Förädlingen

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag / VVS-jobb / Gällivare
2026-08-05


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Är du redo för en ny utmaning? Som industrimontör blir du en viktig del av teamet som säkerställer driften i våra anläggningar.

Den hållbara omställningen börjar med oss

Vi står inför vår största utmaning hittills – att se till att Sverige och Europa har det som krävs för att ställa om. Så att vi kan leva det liv vi vill, nu och imorgon. På samma sätt som vi vill förbättra framtiden, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och lägga grunden för det liv vi lever och som bygger världen omkring oss?

Din roll

Som industrimontör på MK3/BUV kommer du att jobba med reparation och nyinstallation av rörledningar för vatten, tryckluft, godsledningar och ventiler samt förtillverkning av bland annat rördelar och krökar. Arbetsgruppen består av totalt 6 industrimontörer men du jobbar i team om två. Du samarbetar även med vår beredare som koordinerar uppdrag till dig och dina kollegor.

Din vardag som industrimontör:

Akuta och planerade reparationer av rörledningar för vatten, tryckluft och godsledningar

Nymontering av rörledningar, främst rostfria rör

Reparation och utbyte av ventiler

Förtillverkning av rördelar och krökar

Felsökning och problemlösning

Det här har du med dig

För att trivas i rollen ser vi att du är samarbetsorienterad, initiativtagande och lösningsorienterad. Du har lätt för att kommunicera med andra, bidrar aktivt till att arbetet flyter på och har en vilja att utvecklas. Du ser möjligheter i utmaningar och tar ansvar för att driva arbetet framåt.

Vi söker dig som har

Gymnasieutbildning, gärna från VVS och fastighetsprogrammet (VF)

B-körkort (för manuell växellåda)

Goda kunskaper i svenska, tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av svetsning med pinne (MMA), TIG och MIG

Erfarenhet av arbete med rostfria rör

Erfarenhet av arbete inom industri

Kunskap i pneumatik

Utbildning i heta arbeten, truck-och traversutbildning

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.

Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.

Start: Enligt överenskommelse.

Plats: Malmberget/Gällivare

Omfattning: Heltid, skiftgång med rullande förmiddag, förmiddag + helg, ledigvecka

Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Viktoria Nilsson, viktoria.nilsson@lkab.com alt. +46 73 083 67 63

Facklig kontakt: IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans – i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (org.nr 556001-5835)
981 86  GÄLLIVARE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Gällivare

Jobbnummer
10023481

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