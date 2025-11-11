Industrilackerare sökes till Linköping
Vi söker en engagerad och noggrann industri lackerare för omgående anställning.
Om du nyligen har genomfört en utbildning inom området och har kortare arbetserfarenhet, kan detta vara möjligheten för dig att utvecklas i en dynamisk och tekniskt avancerad miljö.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Rollen som sprutlackerare innebär dagligt samarbete och kommunikation med andra, därför letar vi efter dig som är flexibel och serviceinriktad. Som person ser vi att du är positiv, drivande och har en vilja att utvecklas. Det är även viktigt att du är noggrann och ansvarsfull i ditt arbete. Du har förmågan att ta egna initiativ, kommer med idéer och strävar efter förbättringar i ditt arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
• Har en operativ och drivande inställning samt god samarbetsförmåga.
• Din kreativitet och problemlösningsförmåga gör att du hanterar utmaningar väl.
• Du är stresstålig och stabil, med förmåga att bygga goda relationer och bidra till förbättringar i arbetet.
För att lyckas och trivas i rollen har du:
• God datavana, meriterande är kunskap i ERP
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
