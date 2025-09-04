Industrilackerare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Lackerarjobb / Västerås
2025-09-04
Är du noggrann och har ett öga för detaljer?
Vill du vara en viktig del av tillverkningsindustrin?
Vi söker en industriell lackerare som vill bidra till vår produktion - Kommande uppdrag under hösten!
Om rollen: Som industrilackerare arbetar du med lackering av olika produkter inom tillverkningsindustrin. Arbetet involverar både automatiserade processer och manuell lackering med sprutpistol. Du kommer att arbeta med både våtlackering och pulverlackering.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Lackering av produkter, både manuellt och med hjälp av robotar.
Övervakning av lackeringsprocessen.
Förberedelse av material genom slipning och upphängning.
Krokning av detaljer efter lackering och kvalitetskontroll av den färdiga lacken.Kvalifikationer
Utbildning inom lackering är meriterande, men vi utbildar gärna rätt person.
God fysisk förmåga och noggrannhet.
Villighet att arbeta i skift.
Arbetsplats: Du kommer att arbeta på en verkstad där säkerhet och arbetsmiljö är högprioriterade.
Skyddsmask och skyddskläder är obligatoriska och lackeringen sker i en väl ventilerad lackbox.
Kommande uppdrag under hösten!
OBS! Vi kan tyvärr inte ta emot sökande med astma som har haft behov av behandling de senaste två åren.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som industrilackerare? Skicka in din ansökan idag! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9492182