Industrielektriker- Underhåll
Rikstvätt Bengtsfors är ett svenskt familjeföretag som varit verksamma sedan 1993. Under åren har vi blivit specialister på i stort sett allt som rör tvätt- och textilservice. Vår ambition är att göra våra kunders verksamhet inom hotell, restaurang, konferens och industri enklare, lönsammare och effektivare. Som textiltvätteri erbjuder vi tvätt och uthyrning av komfortabla, snygga och fräscha textilier för hotell och restaurang, allt inom arbetskläder för industri, vård och omsorg samt entrémattor i våra egna lokaler om 10 000 m2 i Bengtsfors.
Idag drivs företaget i andra generationen med flera familjemedlemmar som aktiva eldsjälar i kärnan av vår verksamhet. En hjärtefråga för oss är miljö och hållbarhet. Vi har och kommer alltid ta ett aktivt ansvar. I företagsfamiljen ingår givetvis också alla våra medarbetare, ett 100-tal anställda beroende på säsong och vi levererar till kunder i Västra Götalands län, Värmland, Bohuslän och Närke. Företaget ingår i Rikstvätt.
Vår Vision
Att vara det självklara valet för alla som behöver fläckfri och klimatsmart tvätt- och textilservice.
Ren glädje helt enkelt!
Rikstvätt Bengtsfors arbetar kontinuerligt för att effektivisera och modernisera samtliga processer inom vår produktion. Vi är ett innovativt tvätteri med högteknologisk automatiserad utrustning som skapar nya förutsättningar för konkurrenskraft och hållbar utveckling.
I rollen som industrielektriker kommer du vara viktig för driftsäkerheten i vår produktion; dels genom att åtgärda störningar, dels genom att förebygga att nya störningar uppstår. Dina uppgifter innefattar arbete med automation/PLC, underhåll av elinstallationer och styrsystem, förebyggande elunderhåll samt felsökning och reparationer av produktionsutrustning.
Arbetet är förlagt till dagtid. Under delar av året, om arbetet så kräver, kan det bli aktuellt med helgarbete och skift.
Med god framförhållning och ett strukturerat arbetssätt skapar du optimala förutsättningar för en förbättrad effektivitet samt hög tillgänglighet.
Du kan vänta dig en vardag med varierande utmaningar där du snabbt behöver kunna prioritera om beroende på hur dagen utvecklar sig.
Omfattning: Heltid 40 h/vecka
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Lön: Månadslön
Arbetsort: Bengtsfors
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Om dig:
Vi söker dig som har stort intresse för teknik och förmågan att lösa de problem som kan uppstå i vår produktionsutrustning. Som person är du ordningsam, bra på att ta egna initiativ och tycker om att ligga steget före. Då du kommer ingå i ett team ser vi det som viktigt att du besitter en god kommunikativ förmåga, kan dela med dig av dina idéer samtidigt som du är intresserad av vad andra i ditt team har för förslag till lösningar på ett uppkommet problem.Kompetenser
Dokumenterad erfarenhet av industriella elanläggningar
Goda kunskaper i svenska - tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning, elbehörighet samt erfarenhet av arbete med automation/PLC.Så ansöker du
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag den 16 april. Ansök därför med CV och personligt brev så snart som möjligt, märk ansökan "Industrielektriker" och mejla till hr.bengtsfors@rikstvatt.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: hr.bengtsfors@rikstvatt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industrielektriker".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kåpi Tvätt AB
(org.nr 556471-9002), https://rikstvatt.se/bengtsfors/
Industrigatan 2 (visa karta
)
666 31 BENGTSFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rikstvätt Bengtsfors Kontakt
Rikstvätt Bengtsfors HR-avdelningen hr.bengtsfors@rikstvatt.se
