Industrielektriker sökes i Eskilstuna!

Libera i Sverige AB / Elektrikerjobb / Eskilstuna
2025-12-30


Trivs du inom industri, installation och/eller underhåll och söker efter något nytt? Kan du tänka dig att arbeta med varierade moment och har kunskaper inom el? Vi söker nu flertal industrimedarbetare med inriktning mot elektronik till vår kund i Eskilstuna. Vi söker främst dig som är mer senior inom branschen men även dig med grundutbildning och god erfarenhet på hobby-nivå.
Uppdraget
Du kommer hos vår kund att arbeta med reparation och justering av maskiner, felsökning, installation och montering av både mekaniska och elektroniska komponenter. Du kommer att ingå i ett produktionsteam där du är en viktig del av det dagliga arbetet. Uppgifterna innebär både självständigt arbete med mycket problemlösning samt samarbete med övrig produktionspersonal. Arbetet ställer även krav på ett högt tempo, noggrannhet samt att du har en vilja att utvecklas med företaget!
Arbetstiderna är förlagda på skift och du behöver därmed vara flexibel för att arbeta enligt rullande schema på dag, kväll, natt och helg.Profil
För att vara aktuell för denna tjänst ser vi gärna att du har något års erfarenhet inom industri eller el, alternativt en teknik-inriktad utbildning som kompletterats med praktik/LIA. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du som söker är enengagerad och driven person som har hög arbetsmoral och är en social lagspelare. Du är även flexibel och öppen för att prova på olika vanligt förekommande arbetsuppgifter inom produktion.
Vi ser att du har följande kvalifikationer:

God erfarenhet att läsa el-schema

God erfarenhet inom systematisk felsökning

God erfarenhet inom industriteknisk felsökning av maskiner och produktionsutrustning

Erfarenhet av maskinelektriska och mekaniska reparationsarbeten

Kommunicerar väl på svenska och engelska i tal och skrift


Detta är en direktrekrytering där Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare.
Urval sker löpande och tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan redan idag!

Sista dag att ansöka är 2026-06-28
