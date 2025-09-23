Industrielektriker
Södra Skogsägarna ekonomisk fören / Elektrikerjobb / Kinda Visa alla elektrikerjobb i Kinda
Om tjänsten
Södra gör en av sina största satsningar någonsin - vi bygger om och utvecklar vårt sågverk i Kinda för framtiden. Här skapar vi en modern anläggning som ska bidra till klimatsmart byggande och stärka den lokala industrin i många år framöver. Nu söker vi dig som vill vara med på den här resan och forma framtidens träindustri tillsammans med oss, läs gärna mer om investeringen, Södra satsar i Kinda för långsiktig konkurrenskraft!
Det här får du jobba med på SödraSödra gör en av sina största satsningar någonsin - vi bygger om och moderniserar sågverket i Kinda för att framtidssäkra produktionen och skapa en hållbar industri för många år framöver. Som industrielektriker blir du en viktig del av resan. Du kommer inte bara arbeta med drift och underhåll i vardagen - du får också en central roll i att utveckla och bygga upp den nya, högautomatiserade anläggningen.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra, delar kunskap och hittar lösningar tillsammans. Dina arbetsuppgifter blir varierade och innefattar bland annat:
• Felsökning, nyinstallationer och förbättringsarbete.
• Förebyggande och avhjälpande underhåll.
• Medverkan i om- och nybyggnationer kopplade till investeringsprojektet.
• Dokumentation och programmering av anläggningen, där ditt tekniska intresse gör skillnad.
Arbetet är både praktiskt och problemlösande - ibland på egen hand, ibland i nära samarbete med kollegor och andra funktioner. Här får du möjlighet att utvecklas, bidra till en historisk satsning och samtidigt göra skillnad varje dag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Kisa.
Vem söker vi?Vi söker dig som är utbildad elektriker eller industrielektriker och som vill ta nästa steg i din utveckling. Har du erfarenhet av styr- och automationssystem (PLC) är det meriterande, men lika viktigt är din nyfikenhet och vilja att lära.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och säkerhetsmedveten - du vet att kvalitet och säkerhet går hand i hand. Du är självgående, gillar att ta initiativ och bidrar till arbetslaget med prestigelöshet, nyfikenhet och ett gott humör.
För tjänsten behöver du B-körkort och du ska kunna kommunicera på både svenska och engelska.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare på kristina.tingdahl@sodra.com
.
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande Underhållschef Timmy Johansson, timmy.johansson@sodra.com
eller +46722059854.
Fackliga frågor hänvisas till:
Mats Dahlgren, mats.dahlgren@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 5 oktober. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälleSödra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Ersättning
