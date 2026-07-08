Industrialiseringsingenjör
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Vi på Combitech i Stockholm söker industrialiseringsingenjörer till uppdrag inom försvarsindustri, fordonsutveckling och annan avancerad tillverkningsindustri. Våra kunder står inför spännande utvecklingsresor där nya produkter och tekniska lösningar ska omsättas till effektiva, robusta och skalbara produktionslösningar. Hos oss får du möjlighet att arbeta med några av Sveriges mest teknikintensiva verksamheter samtidigt som du utvecklas tillsammans med erfarna kollegor inom teknik, produktion och verksamhetsutveckling.
Din roll som industrialiseringsingenjör
Som industrialiseringsingenjör har du en nyckelroll i övergången från utveckling till produktion och fungerar som länken mellan konstruktion, elektronik, produktion, kvalitet och inköp. Du ansvarar för att driva industrialiseringsarbetet från utvecklingsfas till serieproduktion och säkerställer att produkter kan tillverkas effektivt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.
I rollen arbetar du med industrialisering av nya produkter och produktförändringar, utveckling och optimering av produktionsflöden, processer och layouter samt framtagning av produktionsdokumentation och arbetsinstruktioner. Du genomför riskanalyser och processsäkring, exempelvis PFMEA, samt verifiering och validering genom metoder som PPAP, FAT och SAT. Arbetet omfattar även kapacitetsanalyser, cykeltidsberäkningar och implementering av produktionsutrustning.
Du arbetar nära flera funktioner och bidrar till att säkerställa att konstruktioner och tekniska lösningar är anpassade för en effektiv och kvalitetssäkrad tillverkningsprocess. Rollen kan även innefatta industrialisering av elektronikprodukter, PCB och kablage samt granskning av elscheman och teknisk dokumentation. En viktig del av arbetet är också att driva förbättrings- och effektiviseringsinitiativ hos våra kunder. Rollen erbjuder stort eget ansvar och goda möjligheter att utvecklas vidare inom produktionsteknik, industrialisering eller verksamhetsutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom produktionsteknik, maskinteknik eller motsvarande tekniskt område. Du har minst tre års erfarenhet av industrialisering, produktionsteknik eller tillverkningsutveckling och är van att driva industrialiseringsarbete från utvecklingsfas till serieproduktion.
Du har erfarenhet av produktionsflöden, layouter, arbetsinstruktioner, processutveckling och produktionsutrustning samt av riskanalyser, verifiering och validering genom exempelvis PFMEA, PPAP, FAT eller SAT. Du är också van att samarbeta med utveckling, produktion och kvalitet för att skapa effektiva och robusta tillverkningsprocesser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av elektroniknära produktion, PCB, kablage eller kan läsa och tolka elscheman. Erfarenhet från försvarsindustrin, fordonsindustrin eller annan kvalitetskritisk tillverkning är också en fördel. Kunskaper inom Lean Manufacturing, automatiserad produktion, produktionssystem samt IPC-standarder är meriterande.
Som person är du drivande, tekniskt nyfiken och lösningsorienterad. Du trivs med att samarbeta med olika funktioner, har ett starkt förbättringsfokus och motiveras av att utveckla effektiva och hållbara produktionslösningar. Samtidigt är du strukturerad och har förmågan att driva arbetet framåt även i komplexa miljöer.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av sommarsemester. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/rekryterande chef: amanda.holmberg@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Gustavslundsvägen 42 (visa karta
)
167 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9997421