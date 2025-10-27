Industri städare
Vi söker hygienoperatörer till livsmedelsproduktion i södra och mellersta Sverige.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med rengöring av produktionslokaler och utrustning efter avslutat arbetsskift. Arbetet utförs under dag-, kvälls- och nattetid. Arbetskläder och all nödvändig utrustning tillhandahålls av arbetsgivaren.Kvalifikationer
God syn
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Noggrannhet
Meriterande:
Svenska och engelska språkkunskaper
Körkort och tillgång till bilOm företaget
I över 30 år har vi levererat pålitliga och kvalitativa tjänster till våra kunder, med fokus på mikrobiologisk renhet och högsta hygienstandard. Vi söker dig som är driven, vill utvecklas och lära dig något nytt varje dag - och som vill bli en del av Sveriges bästa städbolag inom livsmedelsindustrin.
