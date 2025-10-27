IMY rekryterar avdelningsjurister
2025-10-27
Vårt uppdrag berör hela samhället. Vi bidrar till en hållbar digitalisering, där innovation kombineras med ett starkt integritetsskydd. Vill du också arbeta för ett tryggt informationssamhälle med viktiga frågor om dataskydd och kamerabevakning? Då ska du söka jobb hos oss.För att stärka den rättsliga kvaliteten, enhetligheten och effektiviteten i IMY:s operativa verksamhet rekryterar vi nu avdelningsjurister till vår nya enhet avdelningsjuridik. Hos oss får du möjlighet att arbeta med ett viktigt uppdrag som påverkar alla medborgare i vårt samhälle.
IMY är inne i en dynamisk tillväxt- och utvecklingsresa. Vi har därför skapat en ny enhet som fokuserar på den rättsliga kvalitetssäkringen för myndighetens operativa avdelningar, där myndighetens avdelningsjurister är placerade. I enhetens uppdrag ingår att utveckla strukturer och arbetssätt för att säkra rättslig kvalitet, enhetlighet och effektivitet i ärendehandläggningen på avdelningarna. I uppdraget ingår även att säkerställa rättslig kvalitet i myndighetens vägledningsarbete och att utveckla och delta i myndighetens domstolsprocesser.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som avdelningsjurist kommer du att arbeta på enheten för avdelningsjuridik och stödja den operativa verksamheten. En viktig del i avdelningsjuristens arbete är att arbeta med kvalitetssäkring på avdelningen. Avdelningsjuristen förväntas även bidra i arbetet med att utveckla strukturer och arbetssätt för att säkra rättslig kvalitet, enhetlighet och effektivitet i ärendehandläggningen på avdelningen. Arbetet sker i nära samarbete med rättsenheten. Arbetet innefattar även internationella samarbeten och hantering av gränsöverskridande operativa ärenden där arbetsspråket är engelska. men även att självständig driva arbetet i enskilda operativa ärenden, till exempel tillsynsärenden
Andra arbetsuppgifter som kan komma i fråga är att arbeta med vägledning, handlägga komplexa remisser och ärenden samt att företräda myndigheten i domstol. Även ytterligare arbetsuppgifter utifrån behovet på avdelningen kan komma ifråga.Kvalifikationer
Vi söker dig som har jur.kand. eller juristexamen och är notariemeriterad eller har annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är en mycket skicklig jurist med minst sju års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har även mycket god kunskap om dataskydd. Vidare är du utvecklingsorienterad samt har ett strategiskt förhållningssätt med förmåga att se vilken utveckling som krävs för att skapa verksamhetsnytta på övergripande nivå. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet från arbete på myndighet, arbete med tillsyn, arbete med intern rättslig styrning. Har du även arbetat med domstolsprocesser, till exempel som åklagare, som föredragande i förvaltningsdomstol eller på advokatbyrå är det meriterande.
Dina personliga egenskaper
Som avdelningsjurist förväntas du kunna arbeta självständigt och lösningsfokuserat. Du har mycket god analytisk förmåga och kan sätta enskilda frågor i ett större perspektiv för att bedöma vad som är bäst för hela organisationen. Du är lyhörd och har lätt för att snabbt finna kärnan i komplex information. Vidare kan du arbeta effektivt och upprätthålla hög kvalitet även under perioder med hög arbetsbelastning eller under föränderliga förutsättningar. Dessutom är du prestigelös och har mycket god samarbetsförmåga. I din roll som representant för myndigheten är du förtroendeingivande, tydlig och har förmågan att bygga tillitsfulla relationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Du rapporterar till enhetschefen som ingår i avdelningens ledningsgrupp. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. IMY tillämpar sex månaders provanställning. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete. Resor i tjänsten kan förekomma.
Befattningen kan vara placerad i säkerhetsklass vilket innebär att svenskt medborgarskap krävs för denna tjänst. Säkerhetsprövning med registerkontroll och säkerhetsskyddsintervju kommer att genomföras innan beslut om anställning kan fattas.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna
• Avdelningschef Charlotte Waller Dahlberg, 08-657 61 41
• Facklig företrädare, Olivia Törnell Andersson (SACO-S), 08-515 145 13
• Rekryteringskonsult (Poolia) Nele Turemark, 070-248 99 77
Hur ansöker jag?
Din ansökan registrerar du enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Sista dag för ansökan är den 17 november 2025.
När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på IMY:s anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.
Om IMY
Det är vi som granskar att företag, myndigheter och andra aktörer följer GDPR-dataskyddsförordningen. Vi utbildar och vägleder dem som behandlar personuppgifter, och påverkar även lagstiftningen.
Vi vill se en hållbar och integritetsvänlig digitalisering. Vi är övertygade om att det går att värna medborgarnas trygghet och samhällets säkerhet, utan omotiverad kartläggning och övervakning. Tillsammans med övriga dataskyddsmyndigheter i EU arbetar vi för att medborgarnas personuppgifter ska ha samma skydd i hela unionen. Vi arbetar även för att kreditupplysning och inkassoverksamhet ska bedrivas på ett korrekt sätt.
Vi erbjuder en spännande, dynamisk och trivsam arbetsplats. Här får du kompetenta och engagerade kollegor och erfarna, utforskande ledare och chefer. Våra värdeord - tillsammans, tillit, tydlighet, tillgänglighet och transparens - betyder något på riktigt och det är viktigt att du delar dem. Vår vision är ett tryggt informationssamhälle - tillsammans värnar vi den personliga integriteten. Läs gärna mer om oss på www.imy.se. Ersättning
