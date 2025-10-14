ILS-ingenjör till vår kund i Örebro
2025-10-14
Nu söker vi ILS-ingenjörer för kommande uppdrag/rekryteringar till vår kund i Örebro
Vi söker dig som vill utveckla lösningar som verkligen gör skillnad! Som ILS-ingenjör får du arbeta i teknikens framkant och bidra till system som fungerar över tid, med fokus på tillgänglighet och hållbarhet. Du samarbetar nära projektledare, systemingenjörer och leverantörer för att skapa underhållslösningar som är effektiva, kostnadssmarta och långsiktigt hållbara.Välkommen med din intresseanmälan!
Ditt anställningserbjudande
Här får du arbeta i en tekniskt spännande miljö med fokus på kvalitet, innovation och ständiga förbättringar. Våra kunder erbjuder stabilitet, kompetenta kollegor och goda möjligheter att utvecklas inom företaget. Du blir en viktig del av en verksamhet som bidrar till hållbar industriell utveckling.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
I rollen som ILS-ingenjör ingår bland annat att:
Teknisk analys och planering
Analysera och planera underhållsbehov för radio, elektronik eller fordonsbaserade system, genomföra underhållsanalyser och planera reservdelar för långsiktig driftsäkerhet.
Dokumentation och kravhantering
Ta fram tekniska specifikationer och dokumentation, granska och följa upp leverantörers arbete utifrån krav och standarder.
Samarbete och systemintegration
Vara en brygga mellan olika tekniska discipliner, fungera som kontaktyta mot både interna team och externa kunder.
Värt att veta
Detta är en proaktiv annons där vi vänligen tar emot ansökningar för kommande rekryteringar/uppdrag inom området.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och systemtänkande, och som trivs i en roll där helheten är lika viktig som detaljerna.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet inom ILS, logistik eller liknande tekniskt område, formell utbildning är meriterande men relevant arbetslivserfarenhet kan väga lika tungt
• Bakgrund som civil- eller högskoleingenjör inom exempelvis systemteknik, maskinteknik, elektronik eller motsvarande område
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
• Erfarenhet av arbete med system kopplade till radio, elektronik eller fordon ses som en fördel
För rollen krävs godkännande enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För rollen är svenskt medborgarskap ett krav.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech - specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
