2025-09-26
ILS-ingenjör
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen ansvarar du för analyserna för att våra fartyg har en hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Arbetet innebär att genomföra driftsäkerhets-, underhålls- och livscykelkostnadsanalyser, ta fram underhållsplaner och dimensionera reservmaterial. Arbetet genomförs huvudsakligen under fartygets konstruktions- och byggnadsfas. När fartygen tagits i drift så stödjer du kunden med analysarbete t.ex. i samband med att fartyget behöver modifieras. Analysarbetet kräver förståelse för fartygets tekniska funktioner och dess användning, därför arbetar du nära systemingenjörer och konstruktörer. Du kommer även i kontakt med kund, användare och leverantörer vilket ställer krav på din sociala och anpassningsbara förmåga.
Resor kan förekomma både nationellt och utomlands.
För att lyckas i rollen som ILS-ingenjör hos oss behöver du ha relevant teknisk utbildning för tjänsten. Du bidrar med din kunskap och du får kompetens inom ett väldigt specifikt område där du behöver kunna vara lösningsorienterad. För tjänsten krävs det att du är detaljorienterade och öppen för nya utmaningar.
Är du ödmjuk, uthållig och målfokuserad kommer du att lyckas hos oss. Du bör vara driven, strukturerad, metodisk och en god lagspelare!Kvalifikationer
* Ingenjör - BSc /MSc
* Erfarenhet av att arbete inom ILS
* Svenska och Engelska i tal och skrift
* Kunskaper inom Microsoft Office, Word och Excel
* B-körkort
Meriterande:
* Erfarenhet av ILS arbete inom fartyg
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
