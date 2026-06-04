Speciallärare inriktning språk-, läs- och skriv till Emanuelskolan
Sjöbo kommun, Emanuelskolan, Anpassad grundskola Omr 1 / Grundskollärarjobb / Sjöbo Visa alla grundskollärarjobb i Sjöbo
2026-06-04
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Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Emanuelskolan är en F–6‐skola i centrala Sjöbo med cirka 350 elever, där vi arbetar i nära och professionellt samarbete med elever, kollegor och vårdnadshavare. Verksamheten präglas av ett starkt barn- och elevfokus, ett nära samarbete mellan professioner och en gemensam ambition att skapa trygga, tillgängliga och inkluderande lärmiljöer. Genom gemensam analys, dialog och reflektion utvecklar vi undervisningen och säkerställer hög kvalitet. Språkutvecklande arbetssätt, värdegrundsarbete och ett förebyggande elevhälsoarbete är centrala delar i vårt arbete och vår riktning framåt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Drivs du av att möta nyfikna och fantastiska elever och vill arbeta i ett sammanhang där utveckling, relationer och trivsel tas på största allvar? Söker du en arbetsplats där mod, engagemang och viljan att göra verklig skillnad präglar vardagen och där du själv får möjlighet att växa i ditt pedagogiska ledarskap tillsammans med både elever och modiga, drivande kollegor?
Vill du dessutom vara med och ta ett gemensamt ansvar för att från vilja till verklighet lyfta och utveckla utbildningen i Sjöbo kommun?
Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Som speciallärare på Emanuelskolan blir du en viktig del av vårt elevnära arbete. Du ingår i team tillsammans med specialpedagog och pedagoger, där vi tillsammans utvecklar undervisningen och skapar goda lärmiljöer för alla elever.
I din roll arbetar du både i klass, i mindre grupper och vid behov på individnivå. Du följer, bedömer och undervisar i elevers språk-, skriv- och läsutveckling och bidrar med din specialistkompetens i arbetslagets planering och analysarbete. Du är en central aktör i att utforma extra anpassningar, särskilda stödinsatser och åtgärdsprogram av hög kvalitet.
Som speciallärare hos oss är du både en kvalificerad samtalspartner och en rådgivare för elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är med och driver skolans utvecklingsarbete och bidrar till att skapa en trygg, inkluderande och inspirerande lärmiljö där alla elever ges möjlighet att nå kunskapsmålen.
I rollen ingår bland annat att:
• undervisa och följa elevers språk-, skriv- och läsutveckling
• genomföra pedagogiska utredningar och utforma åtgärdsprogram
• bidra till utveckling av lärmiljöer och arbetssätt
• samarbeta nära specialpedagog, elevhälsa och arbetslag
• vara en tydlig, trygg och engagerad pedagogisk ledare
• arbeta både självständigt och i team med fokus på kvalitet och måluppfyllelse
Utifrån evidensbaserad forskning utvecklar du ditt arbete. Du har ett flexibelt och prestigelöst förhållningssätt och ser värdet i att lära av och tillsammans med andra.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 %.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad grundskollärare med behörighet i svenska/svenska som andraspråk
• har speciallärarexamen med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling
• har god kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån Lgr22
• kommunicerar väl i tal och skrift på svenska
Personliga egenskaper:
• Är positiv med glimten i ögat, engagerad och nyfiken i ditt pedagogiska uppdrag.
• Är kreativ och tänker utanför boxen för att motivera och engagera alla elever.
• Är strukturerad, ansvarstagande och trygg i din professionella roll
• Är modig i ditt ledarskap i klassrummet och vågar pröva nya arbetssätt.
• Har förmåga att se varje elevs möjligheter och anpassa undervisningen utifrån olika behov.
• Analytisk och bedömningssäker med förmåga att tolka resultat från tex LegiLexi, Kartläggaren och Skolverkets bedömningsstöd för att omsätta dem i relevanta pedagogiska insatser.
• Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med elever, kollegor, skolbibliotekarie och vårdnadshavare
Meriterande:
• Du har erfarenhet av att arbeta som lärare i lågstadiet och med tidig läs- och skrivinlärning.
• Tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare
• Ytterligare specialisering inom matematik som stärker skolans samlade kompetens.
• Vana vid att genomföra pedagogiska utredningar och utforma åtgärdsprogram av hög kvalitet.
• Erfarenhet av samarbete med elevhälsa och tvärprofessionella team.
• God förmåga att använda digitala verktyg och alternativa lärverktyg i språk-, läs- och skrivundervisning.
• Erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
• Intresse för eller erfarenhet av att driva utvecklingsarbete kopplat till lärmiljöer och inkludering.
• Erfarenhet av att handleda kollegor eller bidra i kompetensutveckling.
Intervjuer genomförs den 30/6 -1 /7.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/68". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo Kommun
(org.nr 212000-1090)
275 80 SJÖBO Arbetsplats
Sjöbo kommun, Emanuelskolan, Anpassad grundskola Omr 1 Kontakt
Sveriges lärare
Pidde Nilsson 0766342712 Jobbnummer
9948984