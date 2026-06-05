Skapa frihet i vardagen! Ingen utbildning Krävs
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Åre Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Åre
2026-06-05
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storsjöbygdens Personliga Assistans AB i Åre
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Härjedalen
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Vi söker en engagerad och trygg personlig assistent till en pojke med diagnoserna CP-skada och epilepsi. Han är rullstolsburen och har assistans dygnet runt. Du kommer att arbeta på schemalagda pass mellan 08:00–16:00 och 16:00–22:00. Under dagtid följer du med till skolan. Dina arbetsuppgifter
Stöd i vardagen, både hemma och i skolan
Hjälp vid utflykter och aktiviteter (kunden har egen bil)
Socialt stöd och skapa en trygg miljö
Om dig
Du är ansvarstagande, flexibel och har ett gott bemötande
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav
Körkort är ett krav (tillgång till egen bil är meriterande)
Du behöver kunna visa utdrag ur belastningsregistret
Du är bekväm med att det finns hund i hemmet
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Introduktion och stöd från ett erfaret team
Löpande rekrytering – skicka din ansökan redan idag!
Nyfiken? Vet du inte exakt vad rollen innebär? Hör av dig – vi berättar gärna mer!
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på Storsjöbydens personliga assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på Storsjöbydens personliga assistans följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här: Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion - Socialstyrelsen utbildning
Företagsinformation
Om oss – varför välja oss?
Vi är Storsjöbygdens Personliga Assistans AB, och hos oss är personlig assistans verkligen personlig. Det som gör oss speciella? Alla på kontoret har själva jobbat som assistenter under lång tid – vi vet hur jobbet känns på riktigt och hur viktigt det är att du får stöd och trygghet i vardagen.
Hos oss får du:
Trygghet – kollektivavtal via Fremia och Kommunal, försäkringar och pensionslösningar.
Flexibilitet – möjlighet att arbeta hos flera kunder om du vill.
Extra förmåner – som möjlighet till förmånscykel och kompetensutveckling.
Stöd och tillgänglighet – vi är alltid nära, du står aldrig ensam.
Vi har funnits sedan 2001 och bygger vår verksamhet på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Hos oss blir du en del av ett team som bryr sig – både om dig och om våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674), https://spaab.tidvis.se/lediga_tjanster
Öneslingan 5 (visa karta
)
832 51 HTTP://WWW.SPAAB.SE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB Kontakt
Personalsamordnare
Malin Håkansson malin@spaab.se 0730413391 Jobbnummer
9948999