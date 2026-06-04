Lärare i tyska och/eller engelska på högstadiet
Estetiska Skolan Arvika / Grundskollärarjobb / Arvika Visa alla grundskollärarjobb i Arvika
2026-06-04
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Vi söker en legitimerad lärare med behörighet i tyska och/eller engelska.
Omfattningen är upp till 100% om du undervisar i båda ämnena, annars deltid.
Det kan även finnas möjlighet att kombinera med undervisning i andra ämnen, t.ex. NO-ämnena fysik, biologi, kemi eller teknik.
Arbetsuppgifterna är undervisning på högstadiet, samt att vara mentor i en klass tillsammans med 1-2 kollegor.
Du ingår i ett arbetslag tillsammans med andra lärare.
Inkom med ansökan snarast då tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Viktiga egenskaper är att du är kreativ, nyfiken och intresserad av att testa nya spännande idéer. Stor vikt läggs vid personlighet, starkt engagemang och erfarenhet.
Vi är intresserade av alla lärare, såväl nyexaminerade som de med arbetslivserfarenhet.
Om Estetiska skolan
Estetiska skolan firade härom året 20 år! Vi är en fristående skola som drivs av en ideell förening. Vi har både högstadium och gymnasium med totalt ca 200 elever. Hos oss är eleven i centrum.
Vi är medlemmar i Idéburna skolors riksförbund, en sammanslutning med skolor som har en viktig sak gemensamt; vi är inte vinstutdelande. Vi anser istället att utbildning ska bedrivas med glädjen att se människor utvecklas som främsta drivkraft. Hos oss går de pengar som följer en elev i form av skolpeng oavkortat till att förbättra skolan och undervisningen. Därför drivs vår skola av en ideell förening.
Vi finns centralt i Arvika sedan 2004.
På vårt högstadium har vi profilerna musik, bild, dans, teater och idrott.
Läs gärna mer på www.estetiskaskolan.se.
OBS! VI ÖNSKAR INTE BLI KONTAKTADE AV FÖRETAG SOM VILL HJÄLPA OSS MED REKRYTERINGEN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
E-post: info@estetiskaskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Estetiska Skolan Arvika
, http://www.estetiskaskolan.se
Ö:a Esplanaden 16 (visa karta
)
671 32 ARVIKA Arbetsplats
Estetiska skolan, Arvika Kontakt
Skolchef (TELESÄLJARE FÅR INTE RINGA OSS!)
Lars-Inge Bjärlestam lars-inge.bjarlestam@estetiskaskolan.se 070-2302585, 0570-80706 Jobbnummer
9948983