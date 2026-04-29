ILS-Ingenjör
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som ILS-ingenjör ansvarar du för analyser som bidrar till hög tillgänglighet och driftsäkerhet genom hela livscykeln.
Arbetet innebär bland annat att genomföra driftsäkerhets-, underhålls- och livscykelkostnadsanalyser, ta fram underhållsplaner samt dimensionera reservmateriel. Dina analyser utgör beslutsunderlag och påverkar både tekniska lösningar, underhållsupplägg och kostnader över tid.
Du arbetar i både utvecklings- och anskaffningsfasen, men även i vidmakthållandet - exempelvis vid modifieringar och ombyggnationer. Rollen kräver förståelse för systemens tekniska funktion och hur de används i drift, vilket innebär ett nära samarbete med underhållsorganisation, systemingenjörer, konstruktörer och projektteam.
Du har även kontakt med kund, användare och leverantörer, vilket ställer krav på god kommunikativ och anpassningsbar förmåga.
Resor förekommer, både nationellt och internationellt.
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning och erfarenhet av analysarbete inom ILS eller närliggande område. Du har god förståelse för livscykelperspektivet och erfarenhet av relevanta metoder och verktyg. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Du är analytisk och strukturerad, med förmåga att omsätta teknisk information till praktiska och hållbara lösningar. Du trivs i samarbete med andra, tar ansvar för ditt arbete och har ett genuint intresse för hur system fungerar i verklig drift.Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning
Erfarenhet av arbete inom ILS eller motsvarande område
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Office
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av ILS-arbete inom marina system eller annan tekniskt komplex verksamhet
Erfarenhet av analyser såsom driftsäkerhet, underhåll eller livscykelkostnad
Erfarenhet som projektledare eller i andra ledande roller
Vi erbjuder
Här får du arbeta med tekniskt avancerade system i en verksamhet där ditt arbete har direkt påverkan på funktion, tillgänglighet och långsiktig hållbarhet. Du blir en del av ett kompetent team och får möjlighet att utvecklas inom ett specialistområde med stor efterfrågan - i en roll där analysen faktiskt gör skillnad.
Det här är rollen för dig som vill kombinera teknisk analys med verklig effekt - och vara med och skapa system som fungerar när det verkligen gäller.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1
)
371 31 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab
Contact
Saab AB nina.torebrink@saabgroup.com
9882442