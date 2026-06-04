Bilvårdare / Rekondare - erfarenhet av städning är meriterande
Rcd Bil Aktiebolag / Städarjobb / Nynäshamn Visa alla städarjobb i Nynäshamn
2026-06-04
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Vi söker en noggrann och driven medarbetare till vårt team i Nynäshamn.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
• Invändig rekond och rengöring av bilar
• Utvändig tvätt och rekond
• Fönsterputs
• Dammsugning och rengöring av interiör
• Polering (meriterande)
• Kvalitetskontroll av färdiga fordon
Vi söker i första hand dig som har tidigare erfarenhet av bilrekond, bilvård eller professionell fordonsrengöring.
Har du inte arbetat med bilrekond tidigare men har erfarenhet av städning, lokalvård eller professionell fönsterputsning är du också välkommen att söka. Vi värdesätter noggrannhet, känsla för detaljer och viljan att lära sig.Kvalifikationer
• Noggrann och ansvarstagande
• God arbetsmoral
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
• Erfarenhet av bilrekond eller bilvård
• Erfarenhet av städning eller fönsterputsning
• Körkort B
• Erfarenhet av polering eller keramiska behandlingar
Personer som är berättigade till nystartsjobb eller andra anställningsstöd är välkomna att söka.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
0707123939
E-post: savkovic.nikola95@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rcd Bil Aktiebolag
(org.nr 559145-4524)
149 45 NYNÄSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RCD BIL AB Jobbnummer
9948978