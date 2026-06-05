Kock till Fjätervålens wärdshus
Fjätervålen Aktiebolag / Kockjobb / Älvdalen Visa alla kockjobb i Älvdalen
2026-06-05
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I Fjätervålen driver vi ett mindre Wärdshus med 150 platser med fullständiga rättigheter. Vi serverar framför allt lunchbuffé, enklare a la carte samt fika. Vi har också öppet vissa kvällar i veckan då vi har olika teman så som pizzakvällar, afterski, viltafton mm. Ett par gånger per säsong har vi större arrangemang så som läger/konferenser/fest på i restaurangen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, förbereda och tillaga mat och bröd. Du är delaktig i beställningar samt stöttar övriga teamet i restaurangen vid behov. Du ansvarar för köket och ser till att verksamheten fungerar. Då vi är en mindre och familjär skidanläggning behöver du vara prestigelös och en lagspelare. Vi arbetar i första hand med svenska råvaror, med mycket hjärta i det vi gör och hur vi är mot varandra.
För rätt person har du stora möjligheter att vara med och påverka utbud och upplägg.
På vår anläggning står värdskap, lösningsfokus och flexibilitet i centrum. Vi brinner för skidåkning och att skapa bästa möjliga upplevelse för såväl gäst som för oss personal. Vi är ett litet team, ca 30 medarbetare under vintern, som jobbar nära varandra, över avdelningsgränserna och med korta beslutsvägar.
Fjätervålen mäter 1002 m ö.h. och är en skidanläggning i norra Dalarna ca 20 km nordost om Idre. Skidanläggningen är privatägd. Pisterna är FIS klassade både i GS och SL för internationella tävlingar. Det finns fyra liftar, arton nedfarter och en stugby med ca 280 stugor. Längsta nedfarten är 3 km lång och har en fallhöjd på 317 meter. Här finns också 5 mil fina längdspår, skidshop/skidhyra, närlivsbutik, stugförmedling och skidskola.
Vi hoppas du vill vara med på vår spännande utvecklingsresa de närmaste åren. Ambitionen är att bli en klimatsmart fjälldestination som erbjuder genuina fjällupplevelser med hållbarhet i fokus. Framåt planeras en sittlift, hotellverksamhet, stugor, lägenheter, toppstuga, mountainbikeleder med mera. Målsättningen är att det blir byggstart sommaren 2027.
Vi erbjuder möjlighet att hyra en personalbostad med gångavstånd till arbetsplatsen samt tillgång till personalförmåner för både dig och din familj.
Rekrytering sker löpande under sommaren.
Välkommen med din ansökan!
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Tjänsten startar i mitten av december och avslutas i början av april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: jobba@fjatervalen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fjätervålen Aktiebolag
(org.nr 556223-3527), https://fjatervalen.se/om-fjatervalen/jobba-hos-oss/
Fjätervålen (visa karta
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790 90 SÄRNA Arbetsplats
Fjätervålen AB Kontakt
Frida Svensson frida@fjatervalen.se Jobbnummer
9948996