C lastbil förare omgående uppdrag i Skåne

Abou El Neaj, Ziad Amir / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-06-04


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Lastbilschaufför C-körkort söker arbete i Skåne
Erfaren och ansvarsfull chaufför söker arbete inom distribution och transport i Skåne. Innehar C-körkort och YKB. Punktlig, serviceinriktad och van att arbeta självständigt. Har god lokalkännedom och stort fokus på säker körning och kundservice.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Kvalifikationer
C-körkort
Giltigt YKB
Flexibel med arbetstider
Noggrann och ansvarstagande
God samarbetsförmåga
Söker heltid eller deltid i Malmö, Lund, Helsingborg och övriga Skåne.
Kontakta mig för mer information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
amirneaj@gmail.com
E-post: amirneaj@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Abou El Neaj, Ziad Amir
200 42  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Abou El Neaj Amir

Jobbnummer
9948982

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