C lastbil förare omgående uppdrag i Skåne
Abou El Neaj, Ziad Amir / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-06-04
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Lastbilschaufför C-körkort söker arbete i Skåne
Erfaren och ansvarsfull chaufför söker arbete inom distribution och transport i Skåne. Innehar C-körkort och YKB. Punktlig, serviceinriktad och van att arbeta självständigt. Har god lokalkännedom och stort fokus på säker körning och kundservice.Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
C-körkort
Giltigt YKB
Flexibel med arbetstider
Noggrann och ansvarstagande
God samarbetsförmåga
Söker heltid eller deltid i Malmö, Lund, Helsingborg och övriga Skåne.
Kontakta mig för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
amirneaj@gmail.com
E-post: amirneaj@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abou El Neaj, Ziad Amir
200 42 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Abou El Neaj Amir Jobbnummer
9948982