Kock Tumba

Restaurang Vårsta AB / Kockjobb / Botkyrka
2026-06-04


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Vi söker en självgående och seriös kvällskock för arbete kl. 14.00–21.00.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i kök
Är självgående och stresstålig
Är punktlig, ansvarstagande och seriös
Kan hantera köksrutiner och förbereda mat på ett professionellt sätt
Vi värdesätter seriösa ansökningar från personer som verkligen är intresserade av tjänsten och vill arbeta långsiktigt hos oss.
Mejl: Restauranglillavarsta@hotmail.com
Det går även bra att ansöka via telefon
Telefontid: kl. 12.00–21.30
073-956 42 32 - Osman Sari

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: Restauranglillavarsta@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Vårsta AB (org.nr 556873-5962)
Ringvägen 1 (visa karta)
147 70  GRÖDINGE

Arbetsplats
Vårsta AB, Restaurang

Jobbnummer
9948989

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