Kock Tumba

Vi söker en självgående och seriös kvällskock för arbete kl. 14.00–21.00. Vi söker dig som: Har erfarenhet av arbete i kök Är självgående och stresstålig Är punktlig, ansvarstagande och seriös Kan hantera köksrutiner och förbereda mat på ett professionellt sätt Vi värdesätter seriösa ansökningar från personer som verkligen är intresserade av tjänsten och vill arbeta långsiktigt hos oss. Mejl: Restauranglillavarsta@hotmail.com Det går även bra att ansöka via telefon Telefontid: kl. 12.00–21.30 073-956 42 32 - Osman Sari