Idrottsplatsvaktmästare
Lidköpings Kommun / Fastighetsskötarjobb / Lidköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Lidköping
2025-09-23
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Enheten anläggningsdrift är en av tre enheter under fritids- och föreningsnämndens ansvarsområde.
Enheten jobbar med att skapa förutsättningar för verksamhet i kommunens idrottsanläggningar, Sparbanken Lidköping Arena, ishall, isstadion, idrottshallar och fotbollsplaner.
Inom Område kultur och fritid, Sektor bildning ingår även enheterna Kultur, Vänermuseet, Kulturskolan, Fritid och enhet Ung i Lidköping.
Vill du vara med och skapa meningsfull fritid för invånarna i Lidköping? Vi söker nu en engagerad idrottsplatsvaktmästare till enheten för anläggningsdrift. I den rollen jobbar du tillsammans med andra kollegor för att skapa de bästa förutsättningarna för ett levande föreningsliv och attraktiva idrottsmiljöer.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Som Idrottsplatsvaktmästare ingår du i ett arbetslag som ser till att våra idrottsanläggningar är i sådant skick så att våra kunder upplever en hög kvalité och god service. Detta gör att föreningarna får bästa möjliga förutsättningar att utöva sin idrott.
Arbetet är omväxlande och i tjänsten ingår i första hand arbete på idrottsanläggningarna liksom att hålla en god kontakt och bra service åt de föreningar och besökare som använder anläggningarna. Arbetsuppgifterna består till stor del av skötsel av idrottshallar, is- och fotbollsplaner men också viss skötsel på Stadsnära lantgård, Fritidsbanken och aktivitetsytan Summer Move. Som idrottsplatsvaktmästare är du också en viktig funktion vid evenemang i Sparbanken Lidköping arena.
Vem är du?
Du som söker har utbildning på lägst gymnasienivå i ett yrkesförberedande program inom teknik eller hantverk eller annan erfarenhet som bedöms som likvärdig. Du är praktiskt lagd och har vana att köra och hantera maskiner. Vi förutsätter att du har viss datorvana. Det är meriterande om har erfarenhet av att köra ismaskin och gräsklippare. B-körkort är ett krav och det är meriterande om du även har BE-körkort.
Vi söker dig som har en positiv och engagerad inställning. Du har god förmåga att kommunicera och att ge service på en hög nivå. Du är säkerhetsmedveten, ansvarskännande och kan jobba självständigt så väl som i ett lag. Det är positivt om du har ett idrottsintresse och förståelse för föreningslivet.
Vi beaktar personlig lämplighet för tjänsten.Övrig information
Arbetstiden är schemalagd och arbetspassen är fördelade över dag-, kväll- och helgpass. Verksamheten pågår alla dagar i veckan.
Vi ser gärna kvinnliga sökanden då vi eftersträvar en jämnare könsfördelning i gruppen.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Om du efter intervju blir aktuell för anställning kommer vi begära att du visar upp ett utdrag ut belastningsregistret, enligt lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service.
Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BI 2025/311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Arbetsplats
Sektor bildning, Kultur och Fritid, Anläggningsdrift Kontakt
Anders Abrahamsson, t.f. Enhetschef 0510-770081 Jobbnummer
9523123