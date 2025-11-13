Idrottslärare åk 1-9
Waldorfföreningen, Martinaskolan, Ekonomisk Före / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Waldorfföreningen, Martinaskolan, Ekonomisk Före i Göteborg
Martinaskolan är en F-9 skola som ligger i Kviberg, Göteborg uppe på en höjd omgiven av vacker natur. Skolan drivs som en ekonomisk förening och personalkooperativ. Vi arbetar utifrån waldorfpedagogikens principer.
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare i idrott och hälsa. Tjänsten är på 80-100 %. Största delen av tjänsten riktas mot undervisning i idrott och hälsa. Vi ser gärna att du har ytterligare ämneskompetens, med fördel Svenska/Svenska som andra språk.
Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet. Du är trygg som person, kan bevara ditt lugn och bemöter situationer och människor med respekt. Du ser dig själv som en ledare i klassrummet och stödjer eleverna att nå sina mål. Du kommer att ha undervisning i åk 1-9. Du brinner för ditt ämne och vill skapa intresse och nyfikenhet hos eleverna och tillsammans med dem skapa en positiv lärmiljö där de får utveckla sina förmågor utifrån sina förutsättningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: rektor@martinaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Idrott åk1-9". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Waldorfföreningen, Martinaskolan, Ekonomisk Före
, http://www.martinaskolan.se
Martinavägen 1 (visa karta
)
415 33 GÖTEBORG Arbetsplats
Martinaskolan Kontakt
Rektor
Johan Benstorp rektor@martinaskolan.se 0709 184607, 0709-184607 Jobbnummer
9603576