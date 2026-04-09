ICT-arkitekt till Försvarsmakten Enköping
Försvarsmaktens digitala område måste ständigt ses över, förbättras, utvecklas och ibland även byggas om för att upprätthålla förmåga och ligga i framkant. Vill du vara med och bidra till att ta fram styrningar inom central arkitektur för Försvarsmaktens IT-område - då kan detta vara tjänsten för dig!
Hos oss får du en nyckelroll inom arkitektur för området information, kommunikation och teknologi. I Försvarsmakten kallar vi det ICT (Information and Communications Technology).
Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) är under tillväxt och har sin huvudverksamhet förlagd till Enköping. Inom TVK Ledsyst finns Tjänstesystemavdelningen där ICT-sektionen är organiserad. Hos oss får du en nyckelroll i att ta fram designstyrningsartefakter, dokumentera IT-landskap samt ta fram styrningar av informationstjänster. Det är en funktion som måste fungera i alla konfliktnivåer, från fred till väpnat angrepp.
Om befattningen
Vi söker tre (3) nya kollegor i roller som it-arkitekt inom ICT-området för att stödja och samordna Försvarsmaktens verksamhet avseende digitalisering och framtida teknologier på en strategisk portföljstyrningnivå och Enterprise Architecture för att ge ett modernt stöd i den dagliga verksamheten.
Du kommer att:
På uppdrag ta fram referens- och målarkitektur
På uppdrag ta fram designstyrningar
På uppdrag dokumentera och modellera it-landskapet
Skapa samordning avseende digitalisering och framtida teknologier.
Ge stöd till ICT-styrningssektionen, centralt arkitektforum (CAF) samt Programavdelningen vid Högkvarteret.
Stödja it-projekt med efterlevnad av landskapsmodeller inför beslut om godkännande.
Samverka med arkitekter inom Försvarsmaktens olika verksamheter samt arkitekter inom Försvarets Materielverk.
Stödja med att ta fram metoder och mallar för att standardisera och förenkla arbetet.
Vi ser att du har arbetserfarenhet inom it och har ett helhetsperspektiv samtidigt som du är noga med detaljer. Du hittar problem och är kreativ i att finna lösningar. Du besitter kunskap att förklara komplexa nulägen och lösningsförslag.
Kvalifikationer
Kandidatexamen inom datavetenskap, systemvetenskap och/eller systemutveckling eller motsvarande erfarenhet
Mycket god arbetserfarenhet - minst 10 år - som it-arkitekt
Förmåga att kommunicera tekniskt innehåll på ett pedagogiskt sätt Dina personliga egenskaper
Du är en lyhörd lagspelare med hög servicekänsla som snabbt omvandlar tanke till handling. Du är prestigelös genom att du regelbundet ställer frågor när du eller verksamheten behöver det samt har en positiv grundinställning och ett strukturerat arbetssätt. Du har en hög säkerhetsmedvetenhet och stor ansvarskänsla. Arbetet innebär både interna och externa kontakter, vilket förutsätter en mycket god samarbetsförmåga och social kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av Försvarsmakten eller annan statlig myndighet
God kunskap om NAFv4
God kunskap om C3 taxonomi
God kunskap om Sparx EA
Försvarsmaktens värdegrund
Som medarbetare i Försvarsmakten förväntas du följa vår värdegrund, som värnar om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet. Vi främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder:
En arbetsplats med stort samhällsansvar och högt engagemang
En nyckelroll i ett område under stark utveckling
Möjlighet att påverka Försvarsmaktens digitala framtid
Ett team där vi värnar om samarbete, kompetensutveckling och hållbar prestationÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Enköping. Resor förekommer i tjänsten.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.Så ansöker du
Är du redo att anta utmaningen och bli en del av Försvarsmakten? Välkommen med din ansökan senast 2026-05-10. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, kontakta avdelningschef Patrik Nyström, stf avdelningschef Anki Pettersson eller personalgeneralist Mia Penttinen.
Fackliga företrädare
Saco-S - Agnetha Landquist
SEKO - Matz Felix
OFR/S - Martin Sparr
OFR/O, OF - Heikki Videll
Samtliga nås via växeln 010-825 10 00.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill vara med och forma framtidens Försvarsmakt!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120356".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
Avdelningschef
Patrik Nyström patrik.nystrom@mil.se 010-8257000
