IAM-specialist till Savecore
Professionals Nord Sundsvall och Umeå AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2025-12-22
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Sundsvall och Umeå AB i Sundsvall
, Härnösand
, Sollefteå
, Örnsköldsvik
, Östersund
eller i hela Sverige
Brinner du för identitet, behörighet och IT-säkerhet - och vill arbeta med lösningar som verkligen gör skillnad? Här får du möjlighet att kliva in i en affärskritisk roll där din kompetens inom IAM bidrar till trygga, robusta och hållbara IT-miljöer.
Låter det som nästa steg för dig? Då vill vi berätta mer.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Savecore en IAM-specialist. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Savecore. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Savecores önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.
Savecore är specialiserat på server, lagring och databaser, med kontor i Sundsvall och Solna. De arbetar med kunder från hela världen och erbjuder en arbetsplats där innovation, utveckling och gemenskap står i fokus. Med sitt nya Cloud Team i Sundsvall skapar de spännande möjligheter både för sina kunder och för sitt team. Här blir du en del av ett engagerat team där både teknikintresse och gemenskap står i centrum!
Du erbjuds
En inkluderande och stöttande kultur där gemenskap och utveckling står i centrum
Ett modernt kontor med kreativa ytor för både fokus och återhämtning
Trygga förmåner och möjligheten att växa i ett växande Cloud Team med globala kunder
Det här är en arbetsplats där kollegorna bryr sig om varandra och där man har kul tillsammans. I det moderna kontoret i Sundsvall väntar en inspirerande miljö med loungeyta, gaminghörna, scen, pingisbord, hängmatta och flera typer av arbetsytor - från öppet kontorslandskap till privata rum. Allt för att skapa en miljö där både fokus och återhämtning får plats.
Trygga förmåner som tjänstepension, friskvårdsbidrag och omfattande försäkringar är en självklar del av paketet. Men det som verkligen utmärker Savecore är deras genuina vilja att se varje medarbetare växa - både i sin yrkesroll och som människa. Här blir man inte bara en kollega, utan en viktig del av Savecore-familjen.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som IAM-specialist arbetar du nära kollegor och kunder i projekt som ställer höga krav på säkerhet, struktur och kvalitet. Du utgår från Savecores huvudkontor i Sundsvall och blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, kunskapsdelning och långsiktiga lösningar.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
• Identitets- och behörighetsstyrning i komplexa IT-miljöer
• Arbete med autentisering, inloggningslösningar och identitetslivscykler
• Säkerhetsarbete kopplat till riskminimering och regelefterlevnad
• Systemintegration, automatisering och rådgivning mot kund
Vi söker dig som
Har en relevant universitets- eller högskoleutbildning inom IT samt erfarenhet av arbete med Identity and Access Management. Du har tidigare arbetat som konsult och känner dig trygg i dialogen med kund. Erfarenhet av informationssäkerhet, riskhantering och regelverk är meriterande, men inte ett krav.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Savecore. Du arbetar på ett strukturerat sätt och har lätt för att skapa ordning och långsiktighet i ditt arbete, vilket är viktigt i affärskritiska IT-miljöer. Samtidigt är du kommunikativ och trivs i samarbeten, både internt med kollegor och externt i dialog med kunder. Du tar också ett stort ansvar för ditt arbete och har förståelse för att de lösningar du är med och utvecklar är avgörande för både verksamhet och samhälle.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Sundsvall
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Sundsvall och Umeå AB
(org.nr 559500-8029), https://savecore.se/ Arbetsplats
Savecore Kontakt
Stina Vidmark stina.vidmark@pn.se Jobbnummer
9661708