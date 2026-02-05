Husfru/städ till Societen Varberg
2026-02-05
Vill du vara med att leda arbete på ett anrikt och välfungerande etablissemang?
Vi söker dig som vill vara med och arbeta med oss dagtid med huvuduppgift att hålla lokaler och textiler i toppskick.
Du arbetar i nära dialog med med våra huvudansvariga, arbetar med planeringen för vår städpersonal och under de skarpa timmarna dagen efter arrangemang / öppethållande ansvarar du för att resultatet bli det vi önskar. Du sköter även med det löpande "finliret" under övriga dagar. Under lågsäsong och vid mindre arrangemang löser du ofta uppgifterna själv, lite beroende på hur mycket arbetstid du önskar.
Tjänsten är i fösta hand en säsongsanställning för vår och sommar 2026 men finns intresse och möjlighet så kan den även förlängas.
Exempel på ansvarsområden; Lokalstäd, textilier (kläder, dukar och handdukar som vi själva hanterar), löpande kontakt med inhyrd personal, inköp av förbrukningsartiklar för sanitet med mera.
Notering avseende arbetssäsong och ledighetsmöjligheter vid förlängning:
Under perioden midsommar till mitten av augusti och under slutet av november och december jobbar vi som mest. Under vinter, januari-april finns mycket semesterledighetsmöjlighet eller plats för att vara tjänstledig om så finns på önskelistan.
Är du rätt man eller kvinna så erbjuder vi flexibel tjänst där du själv kan styra dina arbetstider och arbetsbörda.
Tillträde: april-maj 2026
Vi är medlemmar i VISITA och vi jobbar i nära samarbete med vår lokala Krögarförening.
I dag jobbar vi i nära samarbete med Katarinas städ, där huvuddelen av personalen tas ifrån. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@societen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ - Huvudansvar". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Societén Nöje & Restaurang AB
(org.nr 556553-2768)
Societetsparken - Strandgatan 4a (visa karta
)
432 44 VARBERG Arbetsplats
Societén - Varberg Kontakt
VD - Delägare
Peter Gustafsson pg@societen.se 073-4040979 Jobbnummer
9726527