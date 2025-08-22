Hudterapeut
2025-08-22
Enjoy the good life!
10 meter från havskanten, här på den vackra Bohuslänska Rivieran, upplever du Resorten. Med modern och internationell touch, en lovely och lively attityd och grannar som Kosterhavet och magiska Kosteröarna, naturreservatet Nötholmen och en 18-håls golfbana boostar vi dig, din familj, dina vänner och kollegor med en resort lifestyle fylld med feelgood, livsnjutning och den allra skönaste viben.
Feel The Vibe - umgås, upplev och livsnjut. Du är alltid varmt välkommen till oss på Strömstad Spa & Resort!
Vill du bli en del i vårt härliga Resorten-team? Vi ser fram emot din ansökan!
Strömstad Spa och Resort Söker nu en Auktoriserad Hudterapeut på 75%.
Du kommer bli en del av vårt team med massörer, hudterapeuter, och receptionister.
Din uppgift kommer att vara att utföra både Ansiktsbehandlingar och kroppsbehandlingar. Arbetet innebär också att jobba i spa-receptionen med bokningar, gästbemötande, rekommendationer och försäljning av varor.
Som Hudterapeut hos oss får du möjlighet till en stor bredd av arbetsuppgifter samtidigt som man arbetar med det roligaste som finns, produkter, behandlingar, gäster, försäljning. Här är vi ett sammansvetsat team som alltid hjälper varandra för att tillsammans nå de mål vi sätter upp.
Det är ett väldigt omväxlande och kreativt arbete med stundom högt tempo och man ska känna att det är roligt med många bollar i luften, vara driven och lösningsorienterad.
Vill du veta mer? Hör av dig till susanne.nilsson@stromstadspa.se
Ser fram emot att höra från dig.
Mvh /Susanne Nilsson Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
