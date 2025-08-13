Hudterapeut
2025-08-13
Azitas Beauty Clinic är en etablerad salong belägen vid Solna Centrum. Vi söker nu en engagerad och duktig hudterapeut med SHR-godkänd utbildning som vill kombinera sin kunskap inom hudvård med behandlingar i salong. Du som söker ska vara positiv till utveckling och brinna för att jobba med människor.
Vi arbetar med olika behandlingar från klassiska ansiktsbehandlingar till moderna som DermaPen, SQT, kemisk peeling och PRX-33. Vi erbjuder även massage och kroppspeeling, pedikyr, manikyr, lashlift, vaxning samt laser hårborttagning m.m.
Har du en CIDESCO-godkänd utbildning samt tidigare vana av Dermalogicas produkter eller hårborttagning med Soprano Ice laser och DermaPen, är detta meriterande.
Har du ej dessa så kommer kurs med diplom att erbjudas.
Just nu söker vi en heltidstjänst men deltid kan även diskuteras.
Vi kommer kontakta sökande löpande så maila gärna din ansökan snarast till info@azita.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@azita.se
